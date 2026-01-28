Κόντρα Λαζαρίδη-Χρηστίδη για Ίμια: «Οδηγήσατε τους 3 ήρωες αξιωματικούς στο θάνατο» – «Να ανακαλέσει το “γκριζάρισμα”»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τα Ίμια, λίγο πριν την επέτειο των γεγονότων του 1996 και μια μέρα μετά την επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον αδελφό του ενός από τους τρεις πεσόντες αξιωματικούς και βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο.

Η κόντρα πάντως ξεκίνησε από τοποθέτηση του προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «εκείνη τη βραδιά υποστείλατε τη σημαία στη βραχονησίδα». «Δεν έχουμε αναγνωρίσει το μέγεθος της ήττας στα Ίμια» είπε και κατήγγειλε την σημερινή κυβέρνηση για ενδοτισμό συμπληρώνοντας «εμείς μιλάμε για ήρεμα νερά και η Άγκυρα απαντά με αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και αφηγήματα τύπου γαλάζιας πατρίδας».

Το λόγο πήρε για να απαντήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος θέλησε να υπογραμμίσει τις ευθύνες της κυβέρνησης Σημίτη: «Τον άκουσα [σ.σ. τον Δ. Νατσιό] με μεγάλη προσοχή να αναφέρεται στα εθνικά θέματα και την κρίση των Ιμίων, τότε που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα και με το τελευταίο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά στο ΣΚΑΪ, αποδεικνύεται ότι ήταν τραγική, μοιραία και άβουλη οδηγώντας στο “γκριζάρισμα” του Αιγαίου με τις ενέργειες που έκανε εκείνες τις ημέρες».

Και πρόσθεσε: «τον άκουσα να κατηγορεί την κυβέρνηση για ενδοτισμό και συνεχείς υποχωρήσεις στο Αιγαίο. Την κυβέρνηση που έχει μεγαλώσει την Ελλάδα και την έχει θωρακίσει με υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, υποδεχτήκαμε τη φρεγάτα Κίμων. Θα ήθελα να μου πει ο κ. Πρόεδρος πού εδράζεται η προσέγγιση του για ενδοτισμό και παραχώρηση στο Αιγαίο; Και ας μη μου πει για το καλώδιο… υπάρχει δέσμευση Γεραπετρίτη ότι θα γίνει. Να μας πει τι ακριβώς εννοεί».

«Δεν μπορεί να αμφισβητεί ο κ. Λαζαρίδης τον πατριωτισμό κανενός»

Μετά από μια σύντομη απάντηση του Δ. Νατσιού ο οποίος κάλεσε τον Μ. Λαζαρίδη να πάνε μαζί να καταθέσουν στεφάνι στα Ίμια, τον λόγο πήρε ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, αντιδρώντας με έντονο τρόπο στην αναφορά Λαζαρίδη περί «γκριζαρίσματος», ζητώντας του να ανακαλέσει.

«Με μεγάλη λύπη ακούω για εθνικούς μειοδότες και μαθήματα πατριωτισμού» ανέφερε «που πιστεύω σε αυτήν την αίθουσα δεν τα έχουμε ανάγκη. Σε αυτήν την αίθουσα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό κανενός. Μας έχει στιγματίσει ό,τι συνέβη εκείνο το τραγικό βράδυ».

Σηκώνοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους κάλεσε «να πάρει θέση η κυβέρνηση» και εξήγησε «άκουσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να αναφέρεται στο “γκριζάρισμα” της περιοχής των Ιμίων. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε γκριζάρισμα των Ιμίων. Όλος ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται – και εμείς – ότι τα Ίμια είναι ελληνική επικράτεια». «Του δίνουμε ευκαιρία να πάρει πίσω αυτό που είπε!», κατέληξε.

«Εμείς δεν ευχαριστήσαμε τις ΗΠΑ- Μοιραίοι και άβουλοι οι Σημίτης, Αρσένης και Πάγκαλος»

Επανερχόμενος ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στον Παύλο Χρηστίδη, αλλά και στην κυβέρνηση Σημίτη: «ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ πήρε αυτό το σοβαροφανές ύφος και δεν έκανε καμία αναφορά σ’ αυτά τα οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ εκείνες της μέρες. Εμείς κ. Χρηστίδη, δεν έχουμε ευχαριστήσει τις ΗΠΑ, από αυτό εδώ το βήμα». «Έχω ζήσει από κοντά ως στρατιωτικός συντάκτης» τα γεγονότα εκείνης της περιόδου, συμπλήρωσε και συνέχισε κλιμακώνοντας την επίθεση: «η κυβέρνηση Σημίτη, οι Αρσένης και Πάγκαλος ήταν τραγικοί, μοιραίοι και άβουλοι και έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να μας οδηγήσετε στις γαλάζιες πατρίδες».

«Εσείς δώσατε το δικαίωμα» επέμεινε, «ο Πάγκαλος έλεγε ας πούμε το πήρε ο αέρας». Και διευκρίνισε εκ νέου πως αυτό που είπε ήταν πως «δώσατε την ευκαιρία ως ΠΑΣΟΚ στην Τουρκία για να μιλά για γκρίζες ζώνες και στη συνέχεια να μιλά για γαλάζιες πατρίδες, έχετε ευθύνες για το ότι οδηγήσατε εκείνο το βράδυ σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Παίρνοντας ξανά τον λόγο ο Παύλος Χρηστίδης επέμεινε να ζητά από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να ανακαλέσει: «Δώσαμε ως παράταξη στον κ. Λαζαρίδη το χώρο και το χρόνο να ζητήσει να σβηστούν από τα πρακτικά αυτά τα οποία ανέφερε περί “γκριζαρίσματος” των Ιμίων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλουν διαδοχικές κυβερνήσεις οι οποίες δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας περί κινδύνου εξ ανατολών».

Στο βήμα στη συνέχεια ανέβηκε η κοινοβουλευτικής εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου η οποία πήρε θέση απέναντι στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ τον οποίο κατηγόρησε για «πατριδοκάπηλη ρητορεία». «Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μια τόσο διχαστική στάση από κομματικούς ανταγωνισμούς» συμπλήρωσε.

