«Πολιτική σοβαρότητα ή προεκλογικός αυτοεγκλωβισμός»: Μία άποψη για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Μία μία ανάρτηση που διατυπώνεται ως «συμβολή στον προσυνεδριακό διάλογο», η πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου εξηγεί γιατί απορρίπτει την πρόταση να λάβει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ απόφαση για αποκλεισμό μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ο εκ των στενών οπαδών της πρώην κοινοτικής επιτρόπου και άλλοτε μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Λούσκος, αναλύει γιατί επιλέγει αυτή η πτέρυγα να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ο τίτλος της ανάρτησης είναι ενδεικτικός: «Πολιτική σοβαρότητα ή προεκλογικός αυτοεγκλωβισμός». Και στην πραγματικότητα περιγράφει την άποψη ότι μετά τις εκλογές και ανάλογα με το αποτέλεσμα, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να νιώθει «απελευθερωμένο» να κάνει οποιαδήποτε επιλογή εκτιμήσει εκείνη την ώρα. Εισάγει δε την ιδέα ότι αυτή η επιλογή μπορεί να προκύψει από ένα εσωκομματικό δημοψήφισμα – το οποίο πρέπει να γίνει μέσα στο τριήμερο, που δίνει περιθώριο το Σύνταγμα σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα κόμματα, με τις διερευνητικές εντολές.

Ο συνεργάτης της κυρίας Διαμαντοπούλου αναφέρει στην αρχή της ανάρτησης ότι «το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει προς τα έξω μια εικόνα που δεν συνάδει ούτε με την ιστορία του ούτε με τις ευθύνες του απέναντι στη χώρα. Η δημόσια συζήτηση που άνοιξε με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων να δεσμευτεί το κόμμα, στο επόμενο συνέδριό του, ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, δεν αποτελεί πολιτική στρατηγική. Αποτελεί πράξη πρόωρου αυτοεγκλωβισμού.

Η πρόταση αυτή διατυπώνεται έναν χρόνο πριν από τις εκλογές, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής ρευστότητας, όπου κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το εκλογικό αποτέλεσμα ούτε τους μετεκλογικούς συσχετισμούς. Ένα κόμμα που φιλοδοξεί να επανέλθει ως δύναμη ευθύνης δεν μπορεί να δεσμεύεται εκ των ΠΡΟΤΕΡΩΝ, για «πρόταση εξουσίας» για το τι δεν θα κάνει, αγνοώντας συνειδητά τα δεδομένα της επόμενης ημέρας».

Εξηγεί ότι «το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο αν λάβει κανείς υπόψη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εξαγγείλει, σε όλους τους τόνους, ότι επιδιώκει την πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή, όμως, δεν επιτυγχάνεται με προκατασκευασμένες απαγορεύσεις και προεκλογικούς αφορισμούς. Δεν επιτυγχάνεται με στρατηγική που εξαντλείται στο τι αποκλείουμε, αλλά με καθαρή απάντηση στο πώς, με ποιους όρους και με ποιο πολιτικό σχέδιο μπορεί να διαμορφωθεί μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Διαφορετικά, η επίκληση της «πολιτικής αλλαγής» κινδυνεύει να καταλήξει κενό σύνθημα, αποκομμένο από την πραγματικότητα των συσχετισμών».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

