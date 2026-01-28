Κυκλοφοριακό στην Αττική: Κλειστή σύσκεψη στο Μαξίμου για δραστικά μέτρα – Τι θα γίνει με Κηφισό 

Η στροφή της κυβέρνησης στην καθημερινότητα των πολιτών δεν θα μπορούσε να μην αφορά την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, από την στιγμή που σε καθημερινό επίπεδο ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος αντιμετωπίζει έναν Γολγοθά για να πάει στην δουλειά του ή στο σπίτι του.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι το πρόβλημα αυτό χτίζει καθημερινά ένα αντικυβερνητικό αφήγημα οργής, αφού ο μέσος πολίτης περνάει περισσότερες από τρεις με τέσσερις ώρες μέσα στην κίνηση, χωρίς να έχει εναλλακτική λύση.

Έτσι, σήμερα, σε κλειστή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, και άλλων παραγόντων, θα συζητηθούν λύσεις για το ακανθώδες αυτό πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά χιλιάδες οδηγούς.

Οι πληροφορίες λένε ότι στην κυβέρνηση υπάρχει η σκέψη για σοβαρές δομικές παρεμβάσεις οι οποίες όμως θέλουν τον χρόνο τους για να ολοκληρωθούν.

Με δεδομένο ότι ο Κηφισός έχει ξεπεράσει τα όρια του, στην σημερινή σύσκεψη θα συζητηθεί η ιδέα ενός έργου που θα δίνει συνολική λύση στο πρόβλημα και δεν θα είναι απλώς ασπιρίνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο αυτό αφορά την υπογειοποίηση του Κηφισού. Πρόκειται για μία παρέμβαση μεγάλης δυσκολίας και κόστους, αλλά και με δυναμική να αλλάξει το «τοπίο» στο πιο επιβαρυμένο κομμάτι του οδικού δικτύου.

Παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσπαθεί να δρομολογήσει νέα οδικά έργα.

Τα κυριότερα από αυτά, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την αποσυμφόρηση του Κηφισού:

Επέκταση του Περιφερειακού Υμηττού προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης (Σήραγγα Ηλιούπολης) Η διαδρομή θα απαιτεί περίπου 2 λεπτά όταν σήμερα πολλές φορές απαιτούνται μέχρι και 30 λεπτά σε ώρες αιχμής.

Κέντρο Logistics στη Φυλή: Στη φάση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού βρίσκεται το έργο δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου σε ακίνητο έκτασης 447 στρ. στην περιοχή Σπηλιές του Δήμου Φυλής (μέσω ΤΑΙΠΕΔ), για τη μετεγκατάσταση εκατοντάδων μεταφορικών εταιρειών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Ελαιώνα.

Νέος οδικός άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

Επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Κόμβος Σκαραμαγκά – Επέκταση Περιφερειακής Αιγάλεω

Μέχρι να γίνουν ωστόσο όλα αυτά πράξη ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναμένεται να επωμιστεί το μεγάλο βάρος του να γυρνάνε οι πολίτες στην ώρα τους στα πίστα τους.

Στο πλάνο που θα ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προβλέπεται η παρουσία μεγάλου αριθμού στελεχών της Τροχαίας στους δρόμους, ειδικά τις ώρες αιχμής, κυρίως με μοτοσυκλέτες.

Ακόμα μέσα από την εικόνα που θα δίνουν drones, στο Κέντρο Επιχειρήσεων θα επιχειρηθεί ο συντονισμός και η αποσυμφόρηση των σημείων που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αττική.

Ακόμα με αυτό τον τρόπο θα εντοπίζονται τα σημεία τα οποία χρειάζονται στην άμεση επέμβαση.

Μάλιστα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δήλωσε πρόσφατα ότι θα υπάρχει «ανοιχτή γραμμή» με τους πολίτες τις κρίσιμες ώρες, από τις 07:00 έως τις 09:30 και από τις 17:00 έως τις 19:00, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη καταγραφή των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Ανάμεσα στις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η απαγόρευση φορτηγών στον Κηφισό σε συγκεκριμένες ώρες, η αυστηρή εφαρμογή του ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων για βαρέα οχήματα (απαγόρευση προβλέπεται από 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ),μηχανισμός για γρήγορη απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων κ.α..

Προφανώς σημαντικό ρόλο θα παίξει και η αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ώστε να ενθαρρύνονται οι πολίτες να μη χρησιμοποιούν τα οχήματα τους για τις μετακινήσεις τους.

Από τα 1,5 και πλέον εκατομμύρια αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στο Λεκανοπέδιο το 2004, σήμερα πλησιάζουν τα 6 εκατομμύρια, δηλαδή είναι σχεδόν τέσσερις φορές πάνω.

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: Θλίψη για την απώλεια του καθηγητή Γιώργου Ρούσση

Συγγνώμη ζήτησε ο Φειδίας Παναγιώτου για τα προσβλητικά σχόλια κατά Παραολυμπιακών αθλητών

Σκανδαλίδης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπήρξε στο παρελθόν τέτοια οργανωμένη απάτη και μάλιστα με πολιτική εμπλοκή