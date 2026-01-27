ΚΚΕ: Θλίψη για την απώλεια του καθηγητή Γιώργου Ρούσση

«Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον καθηγητή Γιώργο Ρούση, που έφυγε σήμερα από τη ζωή» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος και προσθέτει:

«Ο Γιώργος Ρούσης γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1948. Είχε σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Ναυτικό και Αεροπορικό Δίκαιο στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB), του οποίου ήταν και διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών και στο Διεθνές Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης του Παρισιού (IIAP).

Την περίοδο της Χούντας και όντας μέλος του ΚΚΕ καταδικάστηκε ερήμην από το Στρατοδικείο σε τουλάχιστον 2 χρόνια φυλακή, έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας στις Βρυξέλλες και για ένα χρόνο στο Αλγέρι.

Μετά από την πτώση της Χούντας επέστρεψε στην Ελλάδα και ήταν για χρόνια μέλος του ΔΣ του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ) και μέλος του ΚΚΕ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Ήταν Ομότιμος Καθηγητής του Πάντειου Πανεπιστημίου, στο διδακτικό προσωπικό του οποίου ανήκε από το 1980. Έχει επίσης διδάξει στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Μπεν Ακνούν του Αλγερίου.

Οι θεωρητικές του αναζητήσεις περιστρέφονταν κυρίως στα ζητήματα του κράτους και της χειραφέτησης του ανθρώπου, τα οποία και αντιμετώπιζε από μαρξιστική σκοπιά.

Από τη Σύγχρονη Εποχή έχουν εκδοθεί μεταξύ άλλων τα τελευταία του βιβλία “Αστική Δημοκρατία. Εγχειρίδιο επαναστατικής χρήσης” και “22 ΚΕΙΜΕΝΑ ρήξης με την αστική ιδεολογία”.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του συμπορεύτηκε πιο ενεργά με το Κόμμα και συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές 2023».

Η ΚΕ του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Γ. Ρούση και σ’ όλους τους οικείους.

