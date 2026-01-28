Η πορεία του ΠΑΣΟΚ από το 20% στην κολλημένη «βελόνα», η νέα διορία Γερουλάνου και το πιο ηχηρό καμπανάκι του Δούκα

Το ΠΑΣΟΚ λίγο μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη έπιασε ακόμα και το 20% μειώνοντας την διαφορά με την ΝΔ κάτω από 10 μονάδες. Από τότε κύλησε πολύ νερό στον μύλο των πολιτικών εξελίξεων και πολλαπλές κρίσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για να φτάσει σήμερα η «βελόνα» του να μένει όχι απλώς κολλημένη αλλά και με τάση να κινηθεί προς τα κάτω.

Με τα δεδομένα αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται διασταυρωμένα πυρά τόσο για την στρατηγική που ακολουθεί το κόμμα (Δούκας) όσο και για την λειτουργία του (Γερουλάνος). Από το κάδρο της κριτικής δεν λείπει η Άννα Διαμαντοπούλου που έχει τονίσει ότι σε περίπτωση που ο εκλογικός στόχος δεν επιτευχθεί, τότε μπαίνει αυτόματα και ζήτημα για την ηγεσία.

Στο ερώτημα πάντως για το αν είναι εφικτός ο στόχος του ΠΑΣΟΚ που δεν είναι άλλος από την επικράτηση ακόμα και με μια ψήφο διαφορά, οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Στην τελευταία έρευνα της Opinion Poll η ΝΔ καταγράφει στην παράσταση νίκης 53.9% την ώρα που το ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 4.6%. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία και μεταξύ αυτών και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύουν ότι ο στόχος της νίκης στις εκλογές ακόμα και με μία ψήφο είναι εφικτός για το ΠΑΣΟΚ. Η δημοσκοπική φτώχεια, φέρνει όπως όλα δείχνουν και την απαισιοδοξία μαζί της.

Μέχρι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 27-29 Μαρτίου οι πρώην συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία, ακολουθούν βίους παράλληλους. Ο καθένας με τον σχεδιασμό του για το κόμμα κοιτά τις εξελίξεις της επόμενης μέρας. Η αξιωματική αντιπολίτευση κινείται με αντίπαλο τον χρόνο. Όλοι γνωρίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη ότι σε λίγο καιρό μπαίνουμε άτυπα σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Παράλληλα στην κούρσα μπαίνουν τα νέα κόμματα (Τσίπρα και Καρυστιανού) που διεκδικούν και αυτά από την πίτα των δυνάμεων της αντιπολίτευσης πιέζοντας και άλλο το ΠΑΣΟΚ. Όσο ο καιρός περνά τα δεδομένα δεν διευκολύνουν, το αντίθετο κάνουν τις προβλέψεις πιο δυσοίωνες.

Από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος που είχε βάλει μια «διορία» μέχρι τα Χριστούγεννα για να κινηθεί η «βελόνα» στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ κλωτσά λίγο πιο κάτω το τενεκεδάκι λέγοντας ότι ορόσημο πλέον είναι η άνοιξη. Είναι σαφές ότι δεν θέλει σε αυτή την φάση να ασκήσει νέα πίεση στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο μετά το Πάσχα και ο ίδιος δεν θα έχει το περιθώριο να θέσει νέο ορόσημο καθώς θα βρίσκεται πολύ κοντά η εκλογική αναμέτρηση.

Την ίδια ώρα ο Χάρης Δούκας σημειώνει ότι δεν υπάρχει χρόνος, χτυπά το καμπανάκι του κινδύνου τώρα ζητώντας αλλαγές και σαφές μήνυμα-δέσμευση μέσω ψηφίσματος στο συνέδριο ότι το ΠΑΣΟΚ υπό καμία συνθήκη δεν θα συγκυβερνήσει με την ΝΔ. Μάλιστα ανεβάζοντας την πίεση για το σχετικό ψήφισμα ο Δήμαρχος της Αθήνας υπογράμμισε στην συνέντευξη του στο Action 24 ότι αν δεν επιβεβαιώσει το συνέδριο ότι δεν θα υπάρξει συμπόρευση με την ΝΔ, τότε κάποιοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ θα δείξουν ότι θέλουν να μπουν σε συγκυβέρνηση.

Με αυτό το κλίμα ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους για να συσπειρώσει δυνάμεις. Αποδέχεται το πρόβλημα που υπάρχει με τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ αποδίδοντας το στην ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Αλλάζει στρατηγική κάνοντας ανοίγματα στις προοδευτικές δυνάμεις που δεν ανέφερε καν στο παρελθόν. Μάλιστα και το μέχρι πρότινος πολύ σφιχτό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ στις επιστροφές και τις μετακινήσεις στελεχών σε αυτό, γίνεται πλέον απολύτως ελαστικό. Βουλευτές και στελέχη άλλων κομμάτων προσκαλούνται και γίνονται δεκτοί για να συμπορευτούν. Όλα δείχνουν ότι τα δεδομένα δεν άφηναν περιθώρια για να μην υπάρξουν τέτοιες αλλαγές. Ο λογαριασμός της νέας στρατηγικής θα βγει από τα στελέχη που θα αποδεχθούν το προσκλητήριο του ΠΑΣΟΚ και από τις επόμενες μετρήσεις.

