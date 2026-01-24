Από… τέσσερα χωριά στη Χαριλάου Τρικούπη

Το ΠΑΣΟΚ οδεύει και επίσημα στο συνέδριό του στις 27 – 29 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε από τη Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην τελευταία συνεδρίασή της ωστόσο, που αναμενόταν να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα για τα θέματα των συνεδριακών διαδικασιών και τον χρόνο διεξαγωγής, εμφανίστηκε ένα πολεμικό τοπίο που επισκίασε τις ανακοινώσεις.

Τα κορυφαία στελέχη του κόμματος ήρθαν σε σύγκρουση με τον Ανδρουλάκη αλλά και μεταξύ τους. Τα τύμπανα πολέμου ακούστηκαν στο τετράγωνο Νίκου Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Άννας Διαμαντοπούλου, Παύλου Γερουλάνου και, όπως όλα έδειξαν, κύρια αιτία είναι η «βελόνα» των δημοσκοπικών ποσοστών, που δεν κινείται προς τα πάνω.

Δούκας κατά Ανδρουλάκη: Η στρατηγική μας απέτυχε

Ο Δούκας έκανε την αρχή με ευθεία βολή κατά του Ανδρουλάκη υποστηρίζοντας ότι έχει αποτύχει η στρατηγική του κόμματος. «Ανησυχώ και για το κόμμα μας. Ανησυχώ για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους οποίους έχουμε θέσει. Και θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Η στρατηγική μας ώς τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται» τόνισε ο δήμαρχος της Αθήνας.

Η αντιπαράθεση μεταξύ του Χάρη Δούκα και του Ανδρουλάκη συνεχίστηκε και για τα ψηφοδέλτια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον ρώτησε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης γιατί επιμένει σε προκριματικές εκλογές για τους υποψήφιους βουλευτές τού κόμματος υποστηρίζοντας ότι έχει αποτύχει το μοντέλο αυτό. Ο Δούκας του απάντησε διερωτώμενος γιατί τότε υπάρχει στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ η δυνατότητα αυτή.

Σύγκρουση Διαμαντοπούλου – Δούκα

Μάλιστα, καθώς η τοποθέτησή του έγινε γνωστή πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση και δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ, ήρθε σε σύγκρουση και με τη Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ του χρέωσε διαρροές λέγοντας ότι πρόκειται για κλειστή συνεδρίαση με τον Δούκα να αναρωτιέται, απαντώντας της, αν είναι μυστική… Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Δούκας συγκρούεται με τη Άννα Διαμαντοπούλου καθώς διαφωνούν σε στρατηγικές επιλογές για την πορεία του κόμματος. Η Διαμαντοπούλου τοποθετείται τόσο κατά του ψηφίσματος για αποκλεισμό της συνεργασίας με τη Ν.Δ. που προτείνει ο Δούκας όσο και κατά των προκριματικών εκλογών για τα ψηφοδέλτια.

Γερουλάνος κατά Ανδρουλάκη: Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης ακολούθησε κόντρα Γερουλάνου – Ανδρουλάκη αυτήν τη φορά. Ο Γερουλάνος ζήτησε να συνεδριάζουν πιο συχνά τα όργανα του κόμματος με τον Ανδρουλάκη να του απαντά ότι δεν γίνεται να θέτει τέτοιο θέμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Το επιχείρημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Γερουλάνος ωστόσο επέμεινε σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός του κόμματος δεν έχει βγει και συμπλήρωσε ότι η ώρα για αλλαγές είναι τώρα, ζητώντας πιο πυκνές συνεδριάσεις.

Ηγετική εμφάνιση Γερουλάνου στο Caravel

Μετά το τέλος της εκρηκτικής συνεδρίασης της Τρίτης, όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στο Caravel για την πίτα που έκοψε ο Γερουλάνος για το νέο έτος. Εκεί έκανε μια ηγετική εμφάνιση γεμίζοντας ασφυκτικά τον χώρο και με τα κορυφαία στελέχη του κόμματος να δίνουν το «παρών». Ο Ανδρουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Δούκας, η Διαμαντοπούλου και οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα Γερουλάνου. Εκείνος από την πλευρά του με την ομιλία του φρόντισε να επαναφέρει το θέμα της «βελόνας» των ποσοστών θυμίζοντας ότι πρέπει να κουνηθεί προς τα πάνω άμεσα.

«Θα μπορούσα να αρκεστώ στο “εγώ τα έλεγα”. Και να περιμένω. Αλλά ούτε η πατρίδα ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούν να περιμένουν. Τα άκρα ήδη μεγαλώνουν. Ήδη ετοιμάζονται. Ήδη εργάζονται για να δουν το ΠΑΣΟΚ να φεύγει από τη μέση. Γι’ αυτό εγώ δεν θέλω να περιμένω! Θέλω να κουνήσουμε με κάθε τρόπο τη βελόνα! Θέλω το ΠΑΣΟΚ νικητή στις επόμενες εκλογές! Θέλω να απαλλαγεί η χώρα μου από μια κυβέρνηση που δεν της αξίζει» τόνισε.

Σταδιακή αλλαγή πλεύσης

Με αυτά τα δεδομένα ο Ανδρουλάκης προχωρά σε μια σταδιακή αλλαγή πλεύσης από τη μοναχική πορεία, με ανοίγματα στην Κεντροαριστερά. Αφού απεύθυνε προσκλητήριο στις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, συνέχισε περιγράφοντας το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως μια διαδικασία διεύρυνσης. Στο πλαίσιο αυτής εμφανίστηκε μάλιστα ανοιχτός στην έλευση και άλλων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξουν τακτικές face control.

Την ίδια ώρα φουντώνουν τα σενάρια για μετακίνηση της Νίνας Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας αντιδράσεις από την πλευρά των παπανδρεϊκών, που δεν επιθυμούν την ένταξή της στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτήν την κατεύθυνση ο Ανδρουλάκης θα καλέσει μάλιστα εκπροσώπους των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σε τραπέζι για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Στόχος του είναι να δοθεί το μήνυμα ότι με κορμό το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με σταθερότητα και χωρίς περιπέτειες για τη χώρα. Μήνυμα που αφορά την ανάδειξη της διαφοράς του ΠΑΣΟΚ με τα υπό ίδρυση κόμματα, που εντάσσονται στη Χαριλάου Τρικούπη στη δεξαμενή των κομμάτων διαμαρτυρίας.

