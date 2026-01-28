search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 17:07
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

28.01.2026 14:55

Μπατζελή στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση – η αναφορά σε «ρουσφέτια» επί Χατζηγάκη

28.01.2026 14:55
BATZELI_EXETASTIKI

Με την κατάθεση της πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνας Μπατζελή (10/ 2009 – 9/2010) συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πλειοψηφία της Επιτροπής να συνεχίζει την προσπάθεια ανάδειξης διαχρονικών παθογενειών.

Παρά την προσπάθεια πάντως του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να αναδείξει διάσταση μεταξύ των όσων κατέθεσε η πρώην υπουργός σε σχέση με τους «παραβάτες» παραγωγούς και όσα είπε χθες ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Κατερίνα Μπατζελή έδειξε ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «σε άλλη χώρα θα είχε πέσει η κυβέρνηση».

Ερωτηθείσα από τον Μακάριο Λαζαρίδη αν κατά τη θητεία της έστειλε τις παραβατικές συμπεριφορές στον εισαγγελέα ή αν απλά τους «έκοψε» από τις επιδοτήσεις, απάντησε και «και τους στείλαμε και έγιναν διορθώσεις», με αποτέλεσμα η ΝΔ να αναφέρει ότι η κ. Μπατζελή εξέθεσε τον κ. Σκανδαλίδη (ο οποίος ανέφερε ως ποινή μόνο τον αποκλεισμό των παραβατών από τις ενισχύσεις).

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μεϊκόπουλου για το τι γίνεται σε περιπτώσεις ενδείξεων απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια, απάντησε πως «σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση». Επίσης, όταν ρωτήθηκε για το αν είναι δυνατόν να λειτουργεί κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων χωρίς πολιτική κάλυψη ανέφερε πως «αν ένας υπουργός ασχολείται σοβαρά με το υπουργείο του, δεν μπορεί να μη γνωρίζει».

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη αναφέρθηκε σε παλιότερη υπόθεση που αφορά σε «ρουσφέτια» στην ΑΓΡΟΓΗ, επί ημερών του προκατόχου της Σωτήρη Χατζηγάκη. Ειδικότερα ανέφερε πως άνοιξε το συρτάρι και βρήκε «ρουσφέτια πρόσληψης 200 ατόμων», όπου «άλλος είχε καφέ, άλλος κομμωτήριο. Τρείς μήνες πριν τις εκλογές». «Καλά δεν ανακαλύψατε και την πυρίτιδα, ειδικά το ΠΑΣΟΚ» αντέτεινε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Πηγές ΝΔ: Η Μπατζελή εκθέτει Σκανδαλίδη

Στον σχολιασμό τους για την κατάθεση της Κατερίνας Μπατζελή πηγές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν ότι με την κατάθεσή της εξέθεσε τον διάδοχό της στο υπουργείο Κώστα Σκανδαλίδη. Αναλυτικά:

«Τη διαχρονικότητα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων αναγνώρισε και η Κατερίνα Μπατζελή που διετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου το 2009.

“Πάντα είχαμε προβλήματα και παραβάσεις” κατέθεσε η μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή η οποία απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη τόνισε ότι έστελνε στη Δικαιοσύνη “παραβατικές συμπεριφορές” θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προηγούμενο μάρτυρα και επίσης πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη που είχε δηλώσει ότι δεν παρέπεμπε στη δικαιοσύνη τέτοιου είδους παρατυπίες.

Η κυρία Μπατζελή σημείωσε ότι δεν ενημέρωνε τον πρωθυπουργό για τις παραβατικές συμπεριφορές αγροτών ενώ σε ότι αφορά τον τεχνικό σύμβουλο επισήμανε ότι ξεκίνησε το 2003 και επανήλθε το 2011 επί υπουργίας Μιλένας Αποστολάκη».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ ευτελίζει τη διαδικασία, η κ. Μπατζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση

Για «ευτελισμό» της διαδικασίας από την πλειοψηφία κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τα λοιπά επισημαίνουν πως η κατάθεση Μπταζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναλυτικά:

«Ακόμα μια κατάθεση με χαρακτήρα ιστορικής αναδρομής παρακολουθούμε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η διαδικασία έχει ευτελιστεί, προκειμένου να σταματήσει κάθε συζήτηση για το «γαλάζιο» σκάνδαλο που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά συγκεκριμένα στην περίοδο 2019 – 2025.

Η κατάθεση της Κατερίνας Μπατζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πρώην υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του αναπληρωτή εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, ξεκαθάρισε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για εμπλοκή υπουργών στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, η κυβέρνηση θα είχε παραιτηθεί.

Κατά τα λοιπά, αν η ΝΔ αναζητά «διαχρονικές ευθύνες», ας ρωτήσει τον κ. Χατζηγάκη για τον «πάκο με τα ρουσφέτια» τον οποίο, σύμφωνα με την κα Μπατζελή, άφησε ως «προίκα» στην επόμενη υπουργό…

Διαβάστε επίσης:

«Πολιτική σοβαρότητα ή προεκλογικός αυτοεγκλωβισμός»: Μία άποψη για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Κυκλοφοριακό στην Αττική: Κλειστή σύσκεψη στο Μαξίμου για δραστικά μέτρα – Τι θα γίνει με Κηφισό 

Η πορεία του ΠΑΣΟΚ από το 20% στην κολλημένη «βελόνα», η νέα διορία Γερουλάνου και το πιο ηχηρό καμπανάκι του Δούκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marilyn-manson_2801_1920-1080_new
LIFESTYLE

Marilyn Manson: Δικαστής ανοίγει ξανά υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος του μουσικού

bechham peltz 88- new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «έβαλε φωτιά» στο Instagram: Δείτε τη Νίκολα Πελτζ γυμνόστηθη στο κρεβάτι

vw_aftokinito_2801_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά της Ινδίας, ακόμη και μετά την εμπορική συμφωνία

antonis-psaropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοπός ήταν η καταστροφή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων»: Η κατάθεση Ψαρόπουλου στη δίκη για τα βίντεο 

roumania-dromos
ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ: Drone πέταξε πάνω από τον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 17:07
marilyn-manson_2801_1920-1080_new
LIFESTYLE

Marilyn Manson: Δικαστής ανοίγει ξανά υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης εις βάρος του μουσικού

bechham peltz 88- new
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «έβαλε φωτιά» στο Instagram: Δείτε τη Νίκολα Πελτζ γυμνόστηθη στο κρεβάτι

vw_aftokinito_2801_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά της Ινδίας, ακόμη και μετά την εμπορική συμφωνία

1 / 3