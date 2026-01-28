Μπατζελή στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση – η αναφορά σε «ρουσφέτια» επί Χατζηγάκη

Με την κατάθεση της πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κατερίνας Μπατζελή (10/ 2009 – 9/2010) συνεχίζονται οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πλειοψηφία της Επιτροπής να συνεχίζει την προσπάθεια ανάδειξης διαχρονικών παθογενειών.

Παρά την προσπάθεια πάντως του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη να αναδείξει διάσταση μεταξύ των όσων κατέθεσε η πρώην υπουργός σε σχέση με τους «παραβάτες» παραγωγούς και όσα είπε χθες ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Κατερίνα Μπατζελή έδειξε ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως «σε άλλη χώρα θα είχε πέσει η κυβέρνηση».

Ερωτηθείσα από τον Μακάριο Λαζαρίδη αν κατά τη θητεία της έστειλε τις παραβατικές συμπεριφορές στον εισαγγελέα ή αν απλά τους «έκοψε» από τις επιδοτήσεις, απάντησε και «και τους στείλαμε και έγιναν διορθώσεις», με αποτέλεσμα η ΝΔ να αναφέρει ότι η κ. Μπατζελή εξέθεσε τον κ. Σκανδαλίδη (ο οποίος ανέφερε ως ποινή μόνο τον αποκλεισμό των παραβατών από τις ενισχύσεις).

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μεϊκόπουλου για το τι γίνεται σε περιπτώσεις ενδείξεων απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια, απάντησε πως «σε άλλη χώρα θα είχε παραιτηθεί η κυβέρνηση». Επίσης, όταν ρωτήθηκε για το αν είναι δυνατόν να λειτουργεί κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων χωρίς πολιτική κάλυψη ανέφερε πως «αν ένας υπουργός ασχολείται σοβαρά με το υπουργείο του, δεν μπορεί να μη γνωρίζει».

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη αναφέρθηκε σε παλιότερη υπόθεση που αφορά σε «ρουσφέτια» στην ΑΓΡΟΓΗ, επί ημερών του προκατόχου της Σωτήρη Χατζηγάκη. Ειδικότερα ανέφερε πως άνοιξε το συρτάρι και βρήκε «ρουσφέτια πρόσληψης 200 ατόμων», όπου «άλλος είχε καφέ, άλλος κομμωτήριο. Τρείς μήνες πριν τις εκλογές». «Καλά δεν ανακαλύψατε και την πυρίτιδα, ειδικά το ΠΑΣΟΚ» αντέτεινε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Πηγές ΝΔ: Η Μπατζελή εκθέτει Σκανδαλίδη

Στον σχολιασμό τους για την κατάθεση της Κατερίνας Μπατζελή πηγές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν ότι με την κατάθεσή της εξέθεσε τον διάδοχό της στο υπουργείο Κώστα Σκανδαλίδη. Αναλυτικά:

«Τη διαχρονικότητα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων αναγνώρισε και η Κατερίνα Μπατζελή που διετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου το 2009.

“Πάντα είχαμε προβλήματα και παραβάσεις” κατέθεσε η μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή η οποία απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη τόνισε ότι έστελνε στη Δικαιοσύνη “παραβατικές συμπεριφορές” θέση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προηγούμενο μάρτυρα και επίσης πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη που είχε δηλώσει ότι δεν παρέπεμπε στη δικαιοσύνη τέτοιου είδους παρατυπίες.

Η κυρία Μπατζελή σημείωσε ότι δεν ενημέρωνε τον πρωθυπουργό για τις παραβατικές συμπεριφορές αγροτών ενώ σε ότι αφορά τον τεχνικό σύμβουλο επισήμανε ότι ξεκίνησε το 2003 και επανήλθε το 2011 επί υπουργίας Μιλένας Αποστολάκη».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ ευτελίζει τη διαδικασία, η κ. Μπατζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση

Για «ευτελισμό» της διαδικασίας από την πλειοψηφία κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τα λοιπά επισημαίνουν πως η κατάθεση Μπταζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναλυτικά:

«Ακόμα μια κατάθεση με χαρακτήρα ιστορικής αναδρομής παρακολουθούμε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η διαδικασία έχει ευτελιστεί, προκειμένου να σταματήσει κάθε συζήτηση για το «γαλάζιο» σκάνδαλο που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά συγκεκριμένα στην περίοδο 2019 – 2025.

Η κατάθεση της Κατερίνας Μπατζελή εξέθεσε ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η πρώην υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του αναπληρωτή εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, ξεκαθάρισε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για εμπλοκή υπουργών στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, η κυβέρνηση θα είχε παραιτηθεί.

Κατά τα λοιπά, αν η ΝΔ αναζητά «διαχρονικές ευθύνες», ας ρωτήσει τον κ. Χατζηγάκη για τον «πάκο με τα ρουσφέτια» τον οποίο, σύμφωνα με την κα Μπατζελή, άφησε ως «προίκα» στην επόμενη υπουργό…

