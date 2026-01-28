Ο Γεραπετρίτης «αδειάζει» Λαζαρίδη για το «γκριζάρισμα» του Αιγαίου

«Αδειάζει» τον Μακάριο Λαζαρίδη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με τις δηλώσεις του για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου ενώ ταυτόχρονα χρεώνει στην Τουρκία το συγκεκριμένο αφήγημα, λέγοντας ότι «το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο» και «δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα».

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική αυτή θέση. Η Ελλάδα μεγαλώνει το διεθνές της αποτύπωμα, θωρακίζεται από κάθε τυχόν επιβουλή και γι’ αυτόν το λόγο θεωρώ ότι είναι σημαντικό από κοινού όλοι να εργαστούμε πάνω στην κατεύθυνση αυτή χωρίς εσωστρέφεια και με το βλέμμα στην ενίσχυση της χώρας μας».

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε ευθέως στο ΠΑΣΟΚ αποδίδοντας στον Κώστα Σημίτη την ευθύνη για το λεγόμενο «γκριζάρισμα» του Αιγαίου μετά την κρίση των Ιμίων, ενώ δεν παρέλειψε να βάλει στο κάδρο και τον Θεόδωρο Πάγκαλο και την επίμαχη δήλωση του για την ελληνική σημαία τη βραδιά των Ιμίων.

«Δώσατε την ευκαιρία στην Τουρκία, ως ΠΑΣΟΚ, να μιλά για γκρίζες ζώνες και στη συνέχεια να χτίσει αφηγήματα όπως οι “γαλάζιες πατρίδες”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τότε τέθηκαν για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση ελληνικά νησιά μετά τη Μεταπολίτευση.

Μάλιστα, ανέτρεξε σε δηλώσεις στελεχών της περιόδου, λέγοντας πως «ο Πάγκαλος έλεγε για τη σημαία “δεν πειράζει, ας την πάρει ο αέρας”», υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα η χώρα εξοπλίζεται και δεν αφήνει τέτοια περιθώρια».

Στη συνέχεια, επέρριψε στο ΠΑΣΟΚ βαριές ευθύνες για τη διαχείριση της κρίσης: «Έχετε βαρύτατες ευθύνες ως παράταξη. Εκείνο το βράδυ οδηγήσατε τη χώρα σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Οδηγήσατε τρεις ήρωες πιλότους στον θάνατο, γιατί δεν δώσατε κανόνες εμπλοκής στις Ένοπλες Δυνάμεις. Όταν ρωτήθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ τι σημαίνουν οι κανόνες εμπλοκής, ο Σημίτης δεν έδωσε απάντηση».

Τέλος, ο κ. Λαζαρίδης επανέλαβε ότι «η Ελλάδα ποτέ δεν αποδέχθηκε τις γκρίζες ζώνες», τόνισε όμως ότι «η διαχείριση της κρίσης των Ιμίων από το ΠΑΣΟΚ έδωσε στην Τουρκία το άλλοθι για να τις επικαλείται».

«Όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ του Σημίτη», είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του χωρίς να προχωρήσει σε ανάκληση παρά τις σφοδρές αντιδράσεις.

