search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 20:10
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 19:12

Πέθανε στα 40 της χρόνια η Αριστέα Καζάκου, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Το «αντίο» του Νίκου Ανδρουλάκη

28.01.2026 19:12
aristea-kazakou-pasok

Σε ηλικία μόλις 40 ετών έφυγε από τη ζωή η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, μετά από σκληρή «μάχη» με τον καρκίνο

Η Αριστέα Καζάκου το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ορίστηκε Τομεάρχης Τουρισμού του κόμματος.

Ποια ήταν η Αριστέα Καζάκου

Η Αριστέα Καζάκου καταγόταν από την Κυπαρίσσια και ήταν μάχιμη δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, παντρεμένη και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου. 

Στα φοιτητικά της χρόνια διετέλεσε αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, η Αριστέα Καζάκου ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων.

Η συλλυπητήρια δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

Η είδηση του θανάτου της Αριστέας Καζάκου βύθισε στη θλίψη το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να την αποχαιρετά με μια ανάρτησή του. 

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της», έγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απώλεια της Αριστέας Καζάκου. 

Διαβάστε επίσης:

Ποιες προτάσεις υποβλήθηκαν για το κυκλοφοριακό χάος

Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης να αποδοκιμάσουν Λαζαρίδη για τα περί «γκριζαρίσματος»

Κόντρα Λαζαρίδη-Χρηστίδη για Ίμια: «Οδηγήσατε τους 3 ήρωες αξιωματικούς στο θάνατο» – «Να ανακαλέσει το “γκριζάρισμα”»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-pano
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Συγκινεί το πανό των φίλων του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Jeff-Buckley
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του

Tileorasi
MEDIA

«Δίπλωσε» τις πρωτιές τηλεθέασης το «Να μ’ αγαπάς» την Τρίτη (27/1)

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Η Κιμ Καρντάσιαν σπάει τη σιωπή της και εξηγεί γιατί σβήστηκαν οι φωτογραφίες Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι της Τζένερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 20:08
olympiakos-pano
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πετάξτε ψηλά αετοί»: Συγκινεί το πανό των φίλων του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Jeff-Buckley
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

To TikTok εκτοξεύει στα charts τον Τζεφ Μπάκλεϊ 29 χρόνια μετά τον θάνατό του

1 / 3