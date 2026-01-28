Πέθανε στα 40 της χρόνια η Αριστέα Καζάκου, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ – Το «αντίο» του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε ηλικία μόλις 40 ετών έφυγε από τη ζωή η Αριστέα Καζάκου, δικηγόρος και Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, μετά από σκληρή «μάχη» με τον καρκίνο.

Η Αριστέα Καζάκου το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τον Μάρτιο του 2025 ορίστηκε Τομεάρχης Τουρισμού του κόμματος.

Ποια ήταν η Αριστέα Καζάκου

Η Αριστέα Καζάκου καταγόταν από την Κυπαρίσσια και ήταν μάχιμη δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, παντρεμένη και ανιψιά του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καζάκου.

Στα φοιτητικά της χρόνια διετέλεσε αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, η Αριστέα Καζάκου ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ενώ ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων.

Η συλλυπητήρια δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

Η είδηση του θανάτου της Αριστέας Καζάκου βύθισε στη θλίψη το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, να την αποχαιρετά με μια ανάρτησή του.

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας. Μαχήτρια ως το τέλος. Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία. Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει. Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της», έγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την απώλεια της Αριστέας Καζάκου.

