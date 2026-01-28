Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης να αποδοκιμάσουν Λαζαρίδη για τα περί «γκριζαρίσματος»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια, για τα ζητήματα στην ασφάλεια της εργασίας, στον απόηχο του εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα.

Επιτέθηκε επίσης για τα αγροτικά και συγκεκριμένα για την επιστολή του Επιτρόπου Βάρχελι για τα εμβόλια κατά της ευλογιάς κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι την απέκρυψε, αλλά και για την διάταξη Φλωρίδη για το οικογενειακό δίκαιο, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απάντησε και στα όσα είπε νωρίτερα ο Μακάριος Λαζαρίδης, στην κόντρα με τον Παύλο Χρηστίδη για τα Ίμια. Τέλος, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Ξεκινώντας την παρέμβαση του απεύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των 5 εργατριών του εργοστασίου Βιολάντα και των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ. «Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό αυτών των 12 συνανθρώπων μας», είπε.

«Εμείς βάλαμε την Κύπρο στην ΕΕ όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με Ερντογάν»

Απαντώντας στα όσα είχε πει νωρίτερα ο Μακάριος Λαζαρίδης, καταλόγισε στη ΝΔ «οίστρο» τοξικότητας και λαϊκισμού, και κάλεσε Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη να αποδοκιμάσουν άμεσα τις δηλώσεις του περί «γκριζαρίσματος». Κατηγόρησε τον Μ. Λαζαρίδη ότι είχε «το θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, λέγοντας ότι υπάρχει γκριζάρισμα στο αιγαίο πέλαγος και μ αυτό τον τρόπο να αποδεχθεί και να αναπαράξει την προπαγάνδα της Τουρκίας».

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει κανένα γκριζάρισμα στο Αιγαίο. Αφήστε λοιπόν τα επικίνδυνα αφηγήματα, για τα εθνικά μας συμφέροντα και ειδικά σε ένα κόμμα που κατάφερε με την τότε κυβέρνηση τη μεγαλύτερη επιτυχία 50 ετών μεταπολίτευσης, την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό όταν εσείς κάνατε κουμπαριές με τον κ. Ερντογάν».

«Για ποιο λόγο καθυστερούν τα στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα;»

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, απαίτησε «καθαρές απαντήσεις» καθώς όπως είπε κάνοντας γέφυρα με το προηγούμενο ζήτημα «αναδεικνύεται μια γκρίζα ζώνη στην καταγραφή αυτών των δυστυχημάτων». Κατήγγειλε ότι η ΕΛΣΤΑΤ καθυστερεί να δημοσιοποιήσει επίσημα στοιχεία και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι τα τελευταία στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα αφορούν το 2023 τα οποία μάλιστα δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025. Αλλά και ο ΕΦΚΑ μπορεί να διατηρεί ετήσια δελτία εργατικών ατυχημάτων των μισθωτών αλλά τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν το 2021 και το 2022.

«Οφείλετε να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί ένα κράτος που δεν έχει ασφαλή δεδομένα δε μπορεί ούτε να σχεδιάσει ούτε να υλοποιήσει αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και ασφάλειας», τόνισε. Κατήγγειλε περαιτέρω πως επί κυβέρνησης ΝΔ πέρα από την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων υπάρχει και πρόβλημα με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. «Σε όλη τη χώρα υπηρετούν μόλις 243 επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας» όπου ο καθένας καλείται να ελέγξει 1434 επιχειρήσεις, δηλαδή 10 χιλιάδες εργαζομένους. Κατήγγειλε επίσης την απουσία πρωτοβάθμιων σωματείων που «καθιστά δυσχερή την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για προβλήματα ασφάλειας. Αν υπήρχαν θα ήταν πολύ ευκολότερή η καταγγελία και ο έλεγχος». «Για μας» πρόσθεσε «η υγεία και η ασφάλεια δεν συνιστά τυπική υποχρέωση ούτε ένα κόστος που πρέπει να μειώσουμε στο βωμό του δήθεν ανταγωνισμού. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα και ευθύνη της Πολιτείας και για το ΠΑΣΟΚ η ευθύνη αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη». Απαιτούνται άμεσα, ουσιαστικοί συστηματικοί έλεγχοι σε κάθε χώρο δουλειάς και βαθιά αλλαγή νοοτροπίας, κατέληξε.

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεν είμαστε εμείς ψεκασμένοι, εσείς είστε ψεύτες κι απατεώνες

Όσον αφορά το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την κυβέρνηση για fake news και προπαγάνδα «Δεν είμαστε εμείς οι ψεκασμένοι, εσείς είστε πολιτικοί απατεώνες και ψεύτες!», είπε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγωρία που έφτασε να κάνεις συσκέψεις μετά τη θανάτωση μισού εκατομμυρίων ζώων και για απόκρυψη κρίσιμων εγγράφων και επιστολών της Κομισιόν για τη χρήση εμβολίων (επιστολή Βάρχελι).

«Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης»

Κλείνοντας την παρέμβασή του επέμεινε στην παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη από τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης μετά την «κατά παραγγελία νομοθέτηση». Με αφορμή την «ντροποδιάταξη» το Οικογενειακό Δίκαιο – όπως την χαρακτήρισε – που ψηφίστηκε προ εβδομάδων στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, υποστήριξε πως ο υπουργός «δεν στέκεται». Μάλιστα, ανακοίνωσε πως το ΠΑΣΟΚ του θα καταθέσει άμεσα αίτημα διεξαγωγής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τα θέματα Κράτους Δικαίου και Θεσμών.

