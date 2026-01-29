ΟΠΕΚΕΠΕ: Με μάρτυρες από τον προηγούμενο αιώνα ολοκληρώνονται οι εργασίες της Εξεταστικής – Οι καταθέσεις Τζουμάκα και Κοντού

Τα τελευταία χιλιόμετρα διανύει η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς την ερχόμενη Τρίτη ολοκληρώνονται οι εργασίες με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρη Χατζηγάκη (2009), και το δεύτερο μέρος της κατάθεσης του Μόσχου Κορασίδη, ενώ θα συζητηθεί η προθεσμία υποβολής πορισμάτων από τα κόμματα.

Με την προσπάθεια της γαλάζιας πλειοψηφίας να αναδείξει τις «διαχρονικές παθογένειες» και διακομματικές ευθύνες στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, σήμερα ήταν η σειρά του Στέφανου Τζουμάκα, ο οποίος υπέγραψε τον ιδρυτικό νόμο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως υπουργός Γεωργίας την περίοδο 1996 – 1998, δηλαδή προ τριακονταετίας και προ… 21ου αιώνα. Ακολούθησε η εξέταση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρου Κοντού (2007 – 2009).

Τζουμάκας: Από τη «μαφία του βάμβακος» ως τις κομπίνες των Βρυξελλών

Ο Στέφανος Τζουμάκας, μίλησε για εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς επί των ημερών του, κάτι που επέτρεψε στον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να δηλώσει με ικανοποίηση «επιβεβαιώνετε τις διαχρονικές και διακομματικές ευθύνες στο σύστημα ενισχύσεων». Αντιθέτως, προκλήθηκε ένταση με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη όταν η τελευταία έκανε λόγο για μάρτυρες «χρήσιμους» για τη «συγκάλυψη», την «προστασία των πρωταγωνιστών του σκανδάλου» και το «αφήγημα διάχυσης των ευθυνών». «Ξέρω την προπαγάνδα σας, δεν περνάνε αυτά σε μένα. Το παραμυθάκι σου αλλού! Πήγαινε σε κανέναν ομοϊδεάτη σου και πες το αλλού!» απάντησε ο πρώην υπουργός σε έντονο ύφος, με την κ. Αποστολάκη να δηλώνει ότι δε θα κάνει άλλες ερωτήσεις.

Ειδικότερα, ο Στέφανος Τζουμάκας, μίλησε για φαινόμενα εκτεταμένης διαφθοράς, ασυδοσίας και απάτης στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων τα οποία αντιμετώπισε επί ημερών του. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη «μαφία του βάμβακος»: «Το σύστημα επιδοτήσεων ήταν αδιαφανές και χωρίς έλεγχο. Όταν ανέλαβα, έκλεισα 24 εκκοκκιστήρια βάμβακος. Έβαζαν μέχρι και πέτρες στα ζυγίσματα! Είχαμε πανωγραψίματα, απάτες, πρακτικές ευνοιοκρατίας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Κατήγγειλε μάλιστα πως «πρώτες στην παρανομία, την απάτη και την κομπίνα ήταν οι Βρυξέλλες» οι οποίες ευνοούσαν τις μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.

Εκτός όμως από την παρουσίαση μιας εικόνας διαχρονικών φαινομένων διαφθοράς γύρω από τα αγροτικά, ερχόμενος στο σήμερα υπογράμμισε ότι υπάρχουν απάτες που συμβαίνουν τώρα, με την ανοχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία δεν θέλει να τις σταματήσει. Επίσης, στηλίτευσε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ καθώς η τελευταία «δεν έκανε κανέναν έλεγχο στις ύποπτες συναλλαγές» του πρόσφατου παρελθόντος και δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία για να αναλάβει τον τομέα των ενισχύσεων. «Χρειάζεται μεγάλη ανασύνταξη και άλλη πολιτική κατεύθυνση», επισήμανε ο πρώην υπουργός Γεωργίας.

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, πριν υποβάλλει ερωτήσεις έκανε λόγο για ευτελισμό των εργασιών της Εξεταστικής, καθώς την ώρα που εξετάζει έναν μάρτυρα χωρίς καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο, τα «Χανιώτικα Νέα» δημοσιεύουν τηνείδηση ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης (ο οποίος απαλλάχτηκε από τη ΝΔ παρότι περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου σε έναν νεοϊδρυθέντα φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς!

Αλέξανδρος Κοντός: «Καλός υπουργός» ο Βορίδης – «δε θα απολογηθώ για κανέναν Φραπέ»

Ότι δεν βλέπει ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας κατέθεσε στη συνέχεια ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Κοντός, ο οποίος μάλιστα είπε πως σέβεται όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από το υπουργείο, και ειδικά για τον Μάκη Βορίδη, τον οποίο κατονομάζει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε ότι «ήταν καλός υπουργός».

Ο κ. Κοντός, ο οποίος είπε ήδη από την εισήγησή του πως πλέον είναι εκτός πολιτικής έδειξε να παρακολουθεί τις εξελίξεις από απόσταση: «Με αισθήματα λύπης και απογοήτευσης παρακολουθώ τις αποκαλύψεις γι’ αυτό που αποκαλείται σήμερα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως όλοι και εγώ έχω εύλογα ερωτήματα για το πως ένα αξιόπιστο και θωρακισμένο σύστημα έφτασε να γίνει βορά στα χέρια επιτήδειων και απατεώνων», υποστήριξε ενώ απέδωσε τις «απαράδεκτες» καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, στα ιδιωτικά μη πιστοποιημένα ΚΥΔ και στους πλημμελείς ελέγχους του Οργανισμού.

Όσο για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σχολίασε: «δεν μπορώ να φανταστώ την ΑΑΔΕ να κάνει αγροτική πολιτική». Σημείωσε πάντως πως εφόσον διασφαλιστούν οι ενισχύσεις, «ίσως να ήταν μια λύση».

Κωνσταντοπούλου: Μικροεντάσεις με Κοντό και Συρεγγέλα

Ο Αλέξανδρος Κοντός είχε έντονο διάλογο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία τον επιχείρησε να εκμαιεύσει τη γνώμη του για πρόσωπα και πτυχές του σκανδάλου, με τον ίδιο να αναφέρει σταθερά «δεν γνωρίζω» και την Ζωή Κωνσταντοπούλου να του καταλογίζει «ομερτά». «Δεν σας επιτρέπω. Εδώ δεν είναι δικαστήριο. Συλλήβδην λασπολογείτε μια παράταξη. Δεν θα απολογηθώ εγώ για κανέναν “Φραπέ”», απάντησε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάντως είχε ακόμη μια στιγμή έντασης με την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα, όταν η τελευταία άρχισε να της επισημαίνει ότι έχει ξεπεράσει το χρόνο της και πρέπει να ολοκληρώσει. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απαντούσε πως δεν μπορεί να προεδρεύει εφόσον έχει καταθέσει αγωγή εις βάρος της, μέχρι που η πρόεδρος της έκλεισε τον ήχο επισημαίνοντας πως έχει μιλήσει για 27 λεπτά και όχι 15 όπως όλοι, και ανακοίνωσε τη λήξη της συνεδρίασης.

Διαβάστε επίσης:

Η Γαλλία «υψώνει τείχος» στα social media: Μια Ψηφιακή Ευρωπαϊκή Επανάσταση και τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Μαρινάκης καλύπτει Λαζαρίδη για τις «γκρίζες ζώνες»: Το ΠΑΣΟΚ να δει το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά

Δούκας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στα social media: Στην Ελλάδα ακόμα περιμένουμε…