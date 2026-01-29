search
ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2026 22:13
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

29.01.2026 20:03

MRB: «Έπεσε» στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας – Tο κόμμα Καρυστιανού «κύριος αντίπαλος της ΝΔ»

29.01.2026 20:03
EKLOGES

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό δείχνει η νέα δημοσκόπηση της MRB, με την Πλεύση Ελευθερίας να σκαρφαλώνει στη δεύτερη θέση, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση εμφανίζουν το ίδιο ποσοστό. Παράλληλα, πάνω από το 30% θεωρεί ότι το κόμμα Καρυστιανού μπορεί να σταθεί ως «κύριος αντίπαλος» απέναντι στη ΝΔ και να την κερδίσει στις εκλογές.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, για λογαριασμό του Open, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 22,3%, δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας 10,1%, ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 9,7%, Ελληνική Λύση με 9,7%, ΚΚΕ 6%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, Φωνή Λογικής 2,6%, Νίκη 2,2%, ΜέΡΑ25 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,6%, Νέα Αριστερά 1%, Άλλο Κόμμα 5,7%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 23,6%.

Στην αναγωγή, η ΝΔ είναι στο 29,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,7%, η Ελληνική Λύση 12,7%, το ΚΚΕ 7,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,6%, η Φωνή Λογικής 3,4%, η Νίκη 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%, η Νέα Αριστερά 1,3%, Άλλο Κόμμα 7,4%.

«Κύριος αντίπαλος» το κόμμα Καρυστιανού απέναντι στη ΝΔ

Σε ερώτηση ποιο κόμμα θεωρούν ότι μπορεί να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους αριστερά της ΝΔ και να αποτελέσει κύριο και αξιόλογο αντίπαλο του κυβερνώντος κόμματος με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές, το 30,6% απαντά «το νέο κόμμα με αρχηγό την Μ. Καρυστιανού», το 20,4% «Κανένα».

Κόμμα Τσίπρα

Ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις για την πρόθεση των πολιτών να στηρίξουν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Το 20,4 % δηλώνει ότι θα το ψήφιζε, ενώ φαίνεται και η δυναmική του κόμματος από τον Μάιο του 2025 που μετράται σε δημοσκοπήσεις της MRB.

Κριτήριο επιλογής κόμματος

«Κανένας» ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Πρωτιά του «Κανένα» καταγράφεται ξανά στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί και στην τρίτη θέση την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Μεγάλο ποσοστό διαφωνίας με τις απόψεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις καταγράφει η δημοσκόπηση, ενώ, επίσης η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Αθωράκιστη η χώρα απέναντι στις κακοκαιρίες

Η δημοσκόπηση καταγράφει ότι η πολίτες έχουν την πεποίθηση ότι η χώρα είναι αθωράκιστη απέναντι στα έντονα φαινόμενα, σε συντριπτικό ποσοστό 87,3%.

Νο1 πρόβλημα η ακρίβεια

Ακρίβεια και μειωμένο εισόδημα ταλανίζουν τους πολίτες, ενώ και η απονομή δικαιοσύνης και κράτος δικαίου ακολουθούν στα προβλήματα που θεωρούν πιο σημαντικά.

