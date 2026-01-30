Γκάλοπ Opinion Poll: Διάλογο στην κεντροαριστερά θέλει το 70% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, 6 στους 10 υπέρ ψηφίσματος στο συνέδριο για «όχι στη συνεργασία με Δεξιά»

To 70% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ επιζητεί διάλογο στην Κεντροαριστερα. Αυτό είναι ένα από τα συμπέρασματα δημοσκόπησης της OPINION POLL για το Dnews.

Στην έρευνα απάντησαν 1.000 ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ κρίνοντας την πορεία τους, εκφράζοντας τις απόψεις τους σε κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία του, όπως και τον βαθμό ικανοποίησής τους για την κατάσταση του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και προτάσεις του κατατίθενται.

Τα συμπεράσματα της έρευνας

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό 60.3% δηλώνει λίγο ή και καθόλου ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική πολιτική του και την συνολική πολιτική παρουσία του ( 32.3% λίγο, 28% καθόλου) . Το 38.7% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο.

Το ανωτέρω εύρημα συνδέεται και με την εικόνα , ότι μπορεί η πλειοψηφία τους με 68.5% να δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν ( 52.8% πολύ και 15.7% αρκετά) , ωστόσο υπάρχει ένα διόλου ευκαταφρόνητο 29.6% που δηλώνει λίγο και καθόλου πιθανό( 13.2% λίγο, 16.4% καθόλου). Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μεν μια καλή συσπείρωση , αλλά λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο είναι αποσταθεροποιημένο και μάλιστα το 16.4% φαίνεται να αποκλείει κατηγορηματικά να το ξαναψηφίσει.

Το 60.6% πιστεύει ότι το Συνέδριο που έχει προγραμματιστεί, θα αποτελέσει μια νέα αφετηρία για πιο δυναμική παρουσία του και αύξηση των ποσοστών του. Ωστόσο, το 35.4% έχει αντίθετη άποψη και φαίνεται να μην συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία.

Εντύπωση προκαλεί , ότι παρά τις συνεχείς κατηγορηματικά αντίθετες δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνολικά της ηγεσίας του περί μη συνεργασίας μετεκλογικά με την Ν.Δ, το 29.6% θεωρεί ότι θα συμβεί το αντίθετο και ότι θα υπάρχει μια συνεργασία Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά , αν η Ν.Δ δεν αναδειχθεί αυτοδύναμη. Το 66.7% βέβαια θεωρεί ότι δεν θα υπάρχει συνεργασία.



Αυτή η αίσθηση τροφοδοτεί ένα πλειοψηφικό 60.3% να συμφωνεί με την πρόταση που έχει κατατεθεί για την λήψη απόφασης από το Συνέδριο που θα αποκλείει κάθετα τυχόν κυβερνητική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ν.Δ. Αντίθετη άποψη έχει το 36%.

Επίσης, η πρόταση για προκριματικές εκλογές για την επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ώστε να τονωθεί η συμμετοχή του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου υιοθετείται από μια καθαρή πλειοψηφία ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα της τάξης του 63.9%. Αντίθετη άποψη έχει το 29.4%.

Το 68.9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι θα ήταν θετική εξέλιξη για την πολιτική ζωή του τόπου η έναρξη διαλόγου μεταξύ των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς και ότι θα την καθιστούσε υπολογίσιμο αντίπαλο για την Ν.Δ και τον Κ. Μητσοτάκη. Αντίθετη άποψη έχει το 28.6% . Αυτή τοποθέτηση φαίνεται να έχει κερδίσει έδαφος σε σχέση στο Πασοκικό κοινό σε σχέση με παλιότερες έρευνες της OPINION POLL .

Ταυτόχρονα, το 70.3% πιστεύει , ότι είναι ρεαλιστικό να γίνουν βήματα στην κατεύθυνση σύγκλισης και ανασύνθεσης της Κεντροαριστεράς στο επόμενο διάστημα. Αντίθετη άποψη έχει το 25.8%. Σημειώνεται, ότι σε παλαιότερες έρευνες αυτό που πρόκυπτε ήταν ότι η ρεαλιστικότητα να γίνουν βήματα σ΄αυτή την κατεύθυνση ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την υιοθέτησή της. Τώρα δηλαδή και η γνώμη για διάλογο και σύγκλιση εμφανίζεται πιο δυνατή, αλλά και η ρεαλιστικότητα αυξάνεται σημαντικά.

Τα παραπάνω συνδέονται προφανώς με την αίσθηση, ότι δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά ο Κ. Μητσοτάκης. Το 62.2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι κάποιο υπάρχον κόμμα της Κεντροαριστεράς μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κ. Μητσοτάκη, άρα προφανώς και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό « σπρώχνει δυνάμεις» προς αναζήτηση λύσης και ταυτόχρονα σημειώνει ότι ο στόχος για πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις Βουλευτικές εκλογές δεν γίνεται πιστευτός, δεν θεωρείται ρεαλιστικός από την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετη άποψη έχει το 36% που πιστεύει ότι μπορεί κάποιο κόμμα της Κεντροαριστεράς, εστιάζοντας προφανώς στο ΠΑΣΟΚ , μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα ευρήματα για την δυνατότητα διείσδυσης στον χώρο των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των υπό ίδρυση κομμάτων και βασικά της Μ. Καρυστιανού και του Α. Τσίπρα.

Το κόμμα της κ. Καρυστιανού εμφανίζει δυνητική ψήφο 10.2% στον πασοκικό χώρο ( 5% πολύ πιθανό και 5.2% αρκετά πιθανό). Το 6.4% απαντά λίγο πιθανό ενώ το 80.5% το αποκλείει.

Επίσης και ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα , ένα κόμμα του Α. Τσίπρα εμφανίζει δυνητική ψήφο 8.9% ( 3.7% πολύ και αρκετά το 5.2%) , με το 7% να απαντά λίγο και το 82.5% να το αποκλείει.

Η δυνητική ψήφος ενός τυχόν κόμματος του Α.Σαμαρά στο ΠΑΣΟΚ είναι αμελητέα και της τάξης του 2% συνολικά.

