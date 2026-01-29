Φάμελλος στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση θέλει να «μπαζώσει» την αλήθεια και για τη «Βιολάντα»

«Ζητήσαμε ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και απαιτούμε ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν πλήρης εικόνα για το τι συνέβη, ποιες οι ευθύνες και ποια είναι η αλήθεια για αυτό το τραγικό δυστύχημα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για το τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες μητέρες, εκφράζοντας παράλληλα την απαίτηση της κοινωνίας να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα των πρόσφατων ελέγχων.

«Ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες» ανέφερε «να υπάρχει άμεση απάντηση και βέβαια ζητήσαμε από την Επιθεώρηση Εργασίας και από τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής, να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα του ελέγχου του Ιουλίου, όπως και των τριών ελέγχων που έγιναν μετά τον Ιούλιο -δύο τον Σεπτέμβριο και ένας τον Νοέμβριο- για να μην υπάρχει καμία ασάφεια. Να είναι όλα ξεκάθαρα».

«Η βαθιά θλίψη είναι δεμένη με οργή και αγανάκτηση. Από τη μια έχουμε τραγικές αποκαλύψεις για πολύμηνη διαρροή προπανίου στο χώρο της εγκατάστασης, που οδήγησε στην έκρηξη ενός υπογείου γεμάτο με καύσιμο αλλά και πολλά δημοσιεύματα για ελλείμματα στον έλεγχο και την αδειοδότηση δεξαμενών προπανίου, αγωγών, μετρητών και πολεοδομίας» επισήμανε στη συνέχεια, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις οικογένειες των θυμάτων, στους εργαζόμενους του εργοστασίου και στην κοινωνία των Τρικάλων.

«Η αγανάκτηση έχει να κάνει και με την επιλογή της κυβέρνησης από τη μια να μπαζώσει την αλήθεια ακόμα μια φορά και από την άλλη να κρύψει τις ευθύνες της» δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου πως δεν συνδέεται το τραγικό δυστύχημα με τα θέματα της εργασίας και τονίζοντας πως «είναι υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία».

Ο Σωκράτης Φάμελλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ σε τρία επίπεδα. Ειδικότερα σημείωσε πως η κυβέρνηση:

Πρώτον, «υποστελέχωσε τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και τις μετέτρεψε σε Ανεξάρτητη Αρχή. Πρέπει να στελεχωθούν και να επιστρέψουν στο υπουργείο. Είναι ευθύνη της Πολιτείας».

Δεύτερον, «προχώρησε πολλές αντεργατικές ρυθμίσεις, 13ωρα, υπερωρίες, που έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στις συνθήκες εργασίας και δυστυχώς πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων».

Τρίτον, αποκρύπτει τον αριθμό των δυστυχημάτων στη χώρα μας. «Είναι επιβεβαιωμένα τα στοιχεία των πάνω από 200, δυστυχώς, νεκρών από εργατικά δυστυχήματα το 2025 και πάνω από 330 σοβαρών ατυχημάτων. Είναι απαράδεκτο να καλύπτει τα δυστυχήματα η κυβέρνηση και πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη, ανεξάρτητη εθνική Αρχή για την καταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων».

«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας της Πολιτείας και αυτό πρέπει να επιλυθεί άμεσα» είπε χαρακτηριστικά για το γεγονός πως υπάρχουν μόλις 4 ελεγκτές για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της εργασίας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε πως πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη, ανεξάρτητη εθνική Αρχή για την καταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων, να ενισχυθεί η πρόληψη μέσω μόνιμης και τακτής συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας, να θεσπιστεί η περιφερειακή του διάσταση, να συγκροτηθούν υποχρεωτικά στους χώρους εργασίας Επιτροπές Υγείας των εργαζομένων και να στηριχθεί η σωματειακή οργάνωση και ο συνδικαλισμός.

Ο Σωκράτης Φάμελλος προανήγγειλε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει στη Βουλή τα ζητήματα της εργασίας με κοινοβουλευτικό έλεγχο και συγκεκριμένες προτάσεις και θα καταθέσει επερώτηση για τα θέμα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Στο Εργατικό Κέντρο συναντήθηκε και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο, Δημήτρη Αρμάγο και την οργανωτική γραμματέα, Κωνσταντίνα Παππή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας, όπου ενημερώθηκε θεσμικά από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Τρικκαίων, Γιώργο Καταβούτα. Εκεί εξέφρασε τη συμπαράσταση του σε όσους επιχείρησαν στο πεδίο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τόνισε πως είναι καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ζητήσει ενημέρωση και να στηρίξει την προσπάθεια της έρευνας.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε και το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, όπου συναντήθηκε με την προϊσταμένη κ. Διαμαντή και με επιθεωρητές.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε ο βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Εργασίας Γιώργος Γαβρήλος, η αν. Γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων Βαγγέλης Κείος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την περιφέρεια Θεσσαλίας.

