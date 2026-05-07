Κεφαλονιά: Στο νοσοκομείο 4χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα στο λιμάνι

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 6/5 στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά όταν ένας 4χρονος παρασύρθηκε από Ι.Χ. μέσα στο λιμάνι.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, η Λιμενική Αρχή της Κεφαλληνίας ενημερώθηκε για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αργοστολίου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 34χρονος παρέσυρε έναν 4χρονο πεζό με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 4χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ νοσοκομείο, όπου παραμένει για περαιτέρω παρακολούθηση.

Από το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος.

