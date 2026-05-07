ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 12:18
07.05.2026 11:01

Κηφισιά: Έστησαν καρτέρι σε ηλικιωμένο, τον έδεσαν και άρπαξαν πανάκριβα κοσμήματα

Εφιαλτικές στιγμές έζησε χθες ένας 77χρονος στο σπίτι του στην Κηφισιά, όταν δύο ληστές του έστησαν καρτέρι στο υπόγειο γκαράζ της πολυκατοικίας, του επιτέθηκαν και με την απειλή όπλου τού απέσπασαν κοσμήματα και χρήματα.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 77χρονος επέστρεφε στο σπίτι του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όταν μπήκε στο υπόγειο γκαράζ, είδε δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους να τον περιμένουν. Οι δύο δράστες τον ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου, του έδεσαν τα χέρια με δεματικά και στη συνέχεια του έκλεισαν το στόμα με ένα πανί.

Τον οδήγησαν στο διαμέρισμα του, εκεί όπου κατευθύνθηκαν στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού και άρπαξαν 1.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ, κατά δήλωση του θύματος.

Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Οι έρευνες των αρχών, στρέφονται στο στενό περιβάλλον του θύματος, καθώς φαίνεται από τον τρόπο δράσης των δύο κακοποιών ότι οι δράστες γνώριζαν καλά και για την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου στο διαμέρισμα της πολυκατοικίας, αλλά και για όσα φυλούσε μέσα ο ηλικιωμένος.

