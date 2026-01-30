Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη – «Δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο», σχολιάζει ο υπουργός

Μήνυση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε το βράδυ της Πέμπτης, 29/1, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στα social media.

«Πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρά 10 το βράδυ προσήλθε στο Α. Τ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση με υπόμνημα 39 σελίδων για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση για όσα της είπα στη Βουλή στις 29 Οκτωβρίου. Είναι η ομιλία μου που την αποκάλεσα “απαίσια γυναίκα”, μεταξύ πολλών άλλων», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook ο υπουργός Υγείας.

«Το ότι 12 παρά 10 το βράδυ η κυρία Πρόεδρος δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο παρά να ασχοληθεί με τη δική μου μήνυση, με τιμά ιδιαιτέρως», σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο ίδιος, συνέδεσε τη μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου εναντίον του με τις πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας: «Αντιλαμβάνομαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει το κόμμα Καρυστιανού, γιατί είναι προφανές ότι όταν θα αρχίσει να μετριέται δημοσκοπικά, θα εξαφανίσει και την Πλεύση Ελευθερίας και εσάς προσωπικά».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

