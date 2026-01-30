search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30.01.2026 13:46

Φάμελλος: «Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων» (photos/video)

famellos_paok_3001_1920-1080_new

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο έξω από το γήπεδο της Τούμπας εις μνήμην των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέτισαν φόρο τιμής οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της ΚΟ Γιώργος Μπάκης, οι συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη της νεολαίας του κόμματος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους.

Ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, στους ανθρώπους που βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο.

Πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Οφείλουμε να τους στηρίξουμε και να τους συμπαρασταθούμε.

Όλη η Ελλάδα πενθεί. Πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

