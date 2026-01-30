Στο αεροδρόμιο Καστελίου ο Μητσοτάκης – Υπογράφεται συμφωνία για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας, ξεκινάει ο ΒΟΑΚ

Επίσκεψη στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για το νησί και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Εκεί, θα υπογραφεί και συμφωνία για την προμήθεια εξοπλισμού αεροναυτιλίας.

Ξενάγηση Μητσοτάκη στους χώρους του εργοταξίου

Όπως αναφέρει το creta24, μετά την άφιξη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβιβάστηκε σε βαν προκειμένου να ξεναγηθεί σε όλους τους χώρους του εργοταξίου, ενώ στη συνέχεια είχε προγραμματιστεί η υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που έχει διαμορφωθεί ανάλογα εντός του terminal.

Η συμφωνία για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας του αεροδρομίου Καστελλίου στοχεύει να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα όπως το πρόσφατο black out που έπληξε το FIR Αθηνών.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου συνεργάστηκαν εντατικά από το καλοκαίρι για να περάσει η συμφωνία από τη Βουλή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα συστήματα αεροναυτιλίας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την πιστοποίηση και τη μετάβαση του νέου αεροδρομίου από το κατασκευαστικό στάδιο στην επιχειρησιακή λειτουργία.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης.

Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος που είχαν φτάσει νωρίτερα στο Καστέλι και στελέχη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το παρών δίνουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτές του νησιού αλλά και οι δήμαρχοι του νομού Ηρακλείου.

Ενεργοποίηση παραχώρησης ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο

Στις 18:00 το απόγευμα, στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, θα υπογραφεί το πρακτικό ενεργοποίησης της σύμβασης παραχώρησης για το τμήμα Χανιά Ηράκλειο του ΒΟΑΚ.

Η υπογραφή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σύνθετου θεσμικού σταδίου που ξεκίνησε με την αρχική υπογραφή της σύμβασης και κορυφώθηκε με την κοινοβουλευτική κύρωσή της.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης διάρκειας 35 ετών, με συνολικό προϋπολογισμό 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ανάδοχος του έργου είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ το τμήμα Χανιά Ηράκλειο αποτελεί τον βασικό κορμό του νέου αυτοκινητοδρόμου.

Πρόοδος εργασιών και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Παρότι η σύμβαση για τον ΒΟΑΚ έχει υπογραφεί από τον Μάιο του 2025, η ενεργοποίησή της απαιτούσε ένα σύνθετο στάδιο εγκρίσεων.

Στο πεδίο έχουν ήδη ξεκινήσει πρόδρομες εργασίες στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, ενώ παράλληλα υλοποιούνται παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα.

Εντός του 2026 προβλέπεται η πλήρης ανάπτυξη εργοταξίων σε όλο το μήκος του έργου. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν από δύο βασικά μέτωπα: από την περιοχή Καρτερών Γουρνών στο Ηράκλειο και από τα Χανιά.

Η κατασκευαστική διάρκεια διαμορφώνεται σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης.

