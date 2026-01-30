Η Άγκυρα πιέζει ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Θέλει ενημέρωση πριν από κάθε ελληνική έρευνα στο Αιγαίο  

Η Άγκυρα, ενόψει μάλιστα και της επικείμενης συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα, θεωρεί ότι οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα στα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού που χωρίζει νοητά το Αιγαίο στο μέσον θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές, σύμφωνα με όσα σημείωσαν χθες πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της γειτονικής χώρας.

Μάλιστα, οι συγκεκριμένες πηγές έκαναν αυτή τη διευκρίνιση στην εφημερίδα Καθημερινή θέλοντας να τη σε αντιδιαστολή με τις πληροφορίες που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η ίδια εφημερίδα για τις διετούς διάρκειας NAVTEX που εξέδωσαν οι τουρκικές αρχές, λέγοντας ότι αυτές ισχύουν επ’ αόριστον.

Σημειώνεται πως μέσω των NAVTEX προωθούνται οι τουρκικές απόψεις περί «συναρμοδιότητας» στο Αιγαίο και, βεβαίως, περί δήθεν αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος 23 νησιών.

Η επιλογή της Άγκυρας να προχωρήσει σε αυτές τις ανακοινώσεις, λίγες ημέρες πριν από τη σχεδιαζόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει διπλή στόχευση.

Κατ’ αρχάς, στο διπλωματικό πεδίο προκειμένου να επαναληφθούν οι απόψεις της Άγκυρας επί των πάγιων ελληνικών θέσεων, παρά το γεγονός ότι αυτές διατυπώθηκαν και στην πρόσφατη διαδικασία του Πολιτικού Διαλόγου στην Αθήνα ανάμεσα στους υφυπουργούς Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και Μεμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Οι δημόσιες αυτές τοποθετήσεις από το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχαν και εσωτερική διάσταση, καθώς η εθνικιστική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κρατά υποχωρητική στάση έναντι της Αθήνας.

Ενώ υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκε αρκετή κριτική στο εσωτερικό της Άγκυρας για το γεγονός ότι η Τουρκία τελικά θα πουλήσει δύο φρεγάτες εγχώριας ναυπήγησης, που προορίζονταν για το τουρκικό ναυτικό, στην Ινδονησία.

Ισχυρισμός για NAVTEX

Οι NAVTEX που εκδίδει η Τουρκία «δημοσιεύονται επ’ αόριστον και όχι για περίοδο δύο ετών, όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός Τύπος», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στον απόηχο των δύο ναυτικών οδηγιών μακράς διάρκειας που εξέδωσε.

Βέβαια, ο τουρκικός ισχυρισμός είναι δομικά ανακριβής καθώς NAVTEX επ’ αόριστον δεν είθισται να εκδίδονται.

Ακόμη και τα πεδία βολής που διεκδικεί ως «μόνιμα» η Άγκυρα στο βόρειο, στο κεντρικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανανεώνονται σε ετήσια βάση.

Η Άγκυρα υποστηρίζει, επίσης, ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Αιγαίο «εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας της θα πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με την Τουρκία», ενώ επαναλαμβάνει για άλλη μία φορά τη θεωρία περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών και κάνει λόγο για «μονομερείς ενέργειες (σ.σ.: της Ελλάδας) και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας».

Ουσιαστικά με την ανακοίνωσή της η τουρκική πλευρά επιχειρεί να εξηγήσει πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από τις πάγιες θέσεις της σχετικά με το Αιγαίο, και ούτε υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει κάτι έπειτα από δύο χρόνια.

Η υποψία αυτή είχε καταγραφεί στα κοινωνικά δίκτυα και σε κάποια μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, καθώς υποστηριζόταν πως κάτι θα αλλάξει στις θέσεις της Άγκυρας όταν λήξουν οι συγκεκριμένες NAVTEX.

«Με τις NAVTEX που εκδίδουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τονίζουμε ότι οι ναυτικές αναγγελίες που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας», υπογραμμίζεται επίσης στην ανακοίνωση.

«Υπογραμμίζουμε ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των Νησιών με Αποστρατιωτικοποιημένο Καθεστώς (GASA) αντιτίθεται στις διεθνείς συνθήκες.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να καθιστούν ανενεργές, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις μονομερείς ενέργειες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας, τα οποία απορρέουν από τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της», καταλήγει το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

