Τους ήρωες των Ιμίων τίμησε η Βουλή, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων – Η συγκίνηση του Νίκου Βλαχάκου για τον αδερφό του

Με την τήρηση ενός λεπτού σιγής η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε την μνήμη των τριών πεσόντων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996 κατέπεσε στα Ίμια, εν ώρα καθήκοντος.

Στην ειδική επετειακή συνεδρίαση της Βουλής, μα αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την κρίση των Ιμίων, και την απώλεια των Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού, τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωπο των κομμάτων, με πρώτο να παίρνει τον λόγο ο εκπρόσωπος της ΝΔ και αδερφός του ενός εκ των πεσόντων, Νίκος Βλαχάκος.

Με έκδηλη συγκίνηση ο αδερφός του Παναγιώτη Βλαχάκου και βουλευτής της ΝΔ, αναφέρθηκε στη θυσία των τριών αξιωματικών: «Ο Χριστόδουλος, ο Έκτορας, ο Τάκης δεν έγιναν ήρωες από επιλογή. Έκαναν το καθήκον τους, χωρίς να ξέρουν ότι εκείνη η νύχτα θα χαρασσόταν στη συλλογική μνήμη», ενώ αφήνοντας αιχμές για την διαχείριση της κρίσης από την κυβέρνηση Σημίτη, τόνισε πως σε κρίσιμες ώρες οι πολιτικές ενέργειες και η απουσία καθαρών αποφάσεων έχουν συνέπειες.

Ακολούθησε μια αποστροφή σε πιο προσωπικό τόνο, όπου είπε για τον αδερφό του: «Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ήταν ο αδερφός μου, ήταν το άλλο μου μισό. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα καμαρώνει από ψηλά, όχι μόνο για τις τελετές μνήμης για το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του. Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα, τη βαθιά πίστη στο καθήκον. Και θα νιώθω πάντα περήφανος για εκείνον και θα ευχαριστώ το Θεό για τα χρόνια που πορευτήκαμε και ζήσαμε μαζί».

Τέλος, αναφερόμενος ειδικότερα στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού με την φρεγάτα Κίμων, επεσήμανε πως 30 χρόνια μετά, πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως «ταπεινωμένοι» Έλληνες και αξιωματικοί δεν θα υπάρξουν ξανά.

«Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, το Αιγαίο δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις και αναθεωρήσεις»

Την συνεδρίαση άνοιξε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος τόνισε πως η 31η Ιανουαρίου του 1996 αποτελεί «ανεξίτηλη σελίδα εθνικού ηρωισμού όπου η λέξεις “καθήκον”, “εθνικά ιδανικά” και “αγάπη για την πατρίδα” πήραν σάρκα και οστά». Πρόσθεσε πως η σημερινή αναφορά «δεν περιορίζεται στην απόδοση τιμών», αλλά «η πράξη τους πρέπει να γίνει φάρος που θα καθοδηγεί τις αποφάσεις μας, την πολιτική μας βούληση και την εθνική μας ενότητα. Διότι το Αιγαίο, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις ούτε ανέχεται αναθεωρήσεις». Στο κλείσιμο της συνεδρίασης τοποθετήθηκε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωες μας υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία και η ασφάλεια απαιτούν εγρήγορση και συνεχή προσπάθεια. Η πατρίδα μας επιδιώκει ήρεμα νερά, αλλά δεν εθελοτυφλεί απέναντι στις προκλήσεις».

«Τα Ίμια, όπως και όλα τα Δωδεκάνησα είναι ελληνικά. Δεν υπάρχουν «γκρίζες» ζώνες στο Αιγαίο, μόνο το γαλάζιο της θάλασσας και το λευκό του κύματος» τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ τονίζοντας την ανάγκη «σφυρηλάτησης της εθνικής ενότητας με έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των πεσόντων». Εν είδει προτροπής (και με αφορμή τις πρόσφατες κόντρες στη Βουλή) κάλεσε να «μη διχάζουμε, γιατί έτσι νομίζουμε ότι εξυπηρετούμε το κομματικό μας συμφέρον».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, τόνισε πως η κρίση των Ιμίων «προέκυψε αποκλειστικά από την τουρκική προκλητικότητα και τη συστηματική προσπάθεια αναθεωρητισμού από πλευράς της γείτονος». «Η θυσία των τριών αξιωματικών», είπε, «μας άφησε ένα βαρύ χρέος. Να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία, τη δημοκρατία και την εθνική κυριαρχία». Ωστόσο,, πρόσθεσε «ο πραγματικός σεβασμός στη μνήμη τους δεν εξαντλείται και δεν πρέπει να εξαντλείται σε λόγους επετειακούς. Απαιτεί συγκεκριμένη και σοβαρή πολιτική για την άμυνα, τη διπλωματία, την ειρήνη και τη συνανάπτυξη των λαών της περιοχής».

Επίσης, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, αποκάλυψε πως εκείνο το βράδυ ως υποδιοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, «είδε τους νέους αυτούς να βαδίζουν σε μια θυσία, με χαμόγελο, θάρρος και θράσος».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρθηκε και στον Φάκελο των Ιμίων και στο αίτημα της Πλεύσης Ελευθερίας «να ανοίξει η συζήτηση και να φωτιστούν τα γεγονότα του 1996 στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας» επαναλαμβάνοντας δηλαδή την εκτίμησή της πως υπήρξε «συγκάλυψη και συσκότιση» της αλήθειας και πως το ελικόπτερο που μετέφερε τους τρεις αξιωματικούς «καταρρίφθηκε» και δεν ήταν ατύχημα.

Τοποθετήθηκαν επίσης, από την Ελληνική Λύση ο βουλευτής Στέλιος Φωτόπουλος, από τη Νέα Αριστερά ο Θοδωρής Δρίτσας, από τη Νίκη ο Γεώργιος Ρούντας και τέλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες Γιάννης Δημητροκάλλης.

Διαβάστε επίσης:

O Δένδιας απαντάει στην Άγκυρα: Ασόβαρες οι τουρκικές απαιτήσεις για το Αιγαίο ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Έμεινε από… γκάζι το Κίνημα Δημοκρατίας – Πώς ο Κασσελάκης πάει σε συνέδριο επιβίωσης μετά τις αποχωρήσεις

Άλλο ένα βήμα προς το νέο κόμμα: Ο Τσίπρας συστήνει ομάδα εργασίας για τη σύγκλιση σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς