ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 10:20
30.01.2026 09:24

Άλλο ένα βήμα προς το νέο κόμμα: Ο Τσίπρας συστήνει ομάδα εργασίας για τη σύγκλιση σοσιαλδημοκρατίας και αριστεράς

30.01.2026 09:24
Μπορεί κάποιος να το πει και ως… πολιτικό στίγμα του πρώην πρωθυπουργού, εν αναμονή και των ανακοινώσεων για το κόμμα που ετοιμάζει.

Εν πάση περιπτώσει, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ότι συγκροτεί ομάδα εργασίας η οποία θα καταλήξει σε κείμενο θέσεων για τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας. Στόχος της ομάδας θα είναι «να εμπλουτίσει τον θεωρητικό προβληματισμό και να προχωρήσει την κοινή προβληματική των τριών ρευμάτων. Κεντρική μας επιδίωξη είναι η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ιδρύματος, «η Ομάδα θα εργαστεί για τη διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία. Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική».

Επισημαίνεται, δε, ότι «η συζήτηση για τη συνάντηση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Στη χώρα μας, ωστόσο, η αναγκαία αυτή ώσμωση ιδεών και πολιτικών ρευμάτων έχει καθυστερήσει σημαντικά. Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και δημοκρατικών προκλήσεων, ο από τα κάτω διάλογος για μια νέα προγραμματική και αξιακή σύνθεση καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ».

Η σύνθεση της ομάδας εργασίας

Συντονιστής της Ομάδας

  • Γιώργος Σιακαντάρης  δρ. κοινωνιολογίας Συγγραφέας

Μέλη

  • Νίκος Αλατάς Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας
  • Πολυμέρης Βόγλης Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας
  • Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ
  • Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  • Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας.
  • Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ
  • Νίκος Ράπτης, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός.
  • Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
  • Άρης Στυλιανού Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ
  • Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ.
  • Θόδωρος Τσέκος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
  • Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων.

