Παπαστεργίου για Βιολάντα: «Το 2007 είχα ασχοληθεί με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες του εργοστασίου»

Για την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» όπου λόγω της έκρηξης έχασαν τη ζωή τους 5 γυναίκες, αναφέρθηκε στην ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (30.01.2026) ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποκάλυψε μάλιστα πως όσο δούλευε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, το 2007, είχε ασχοληθεί με τις μελέτες της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Με καταγωγή από τα Τρίκαλα και ως πρώην δήμαρχος της πόλης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε για τις 5 εργαζόμενες της «Βιολάντα» που σκοτώθηκαν ακαριαία, το μοιραίο βράδυ.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε πως το κλίμα στα Τρίκαλα παραμένει βαρύ και πως είναι χρέος όλων να σταθούμε στις οικογένειες των θυμάτων.

Σχετικά με την εμπλοκή του στις μελέτες του εργοστασίου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως το 2007 και ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολήθηκε με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στο στάδιο της πρώτης εγκατάστασης.

Στη συνέχεια ωστόσο οι μελέτες εγκρίθηκαν από πυροσβεστική και την περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ το έργο συνέχισαν συνάδελφοι μηχανικοί.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπαστεργίου

«Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην Βιολάντα και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους. Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης. Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί. Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί».

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι, τι εξετάζουν οι αρχές

Σήμερα και αύριο το τελευταίο «αντίο» στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ – Σε Θεσσαλονίκη και Πιερία οι πρώτες κηδείες

Τα Τρίκαλα πενθούν και αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία στο Βιολάντα – Σήμερα οι κηδείες της Βασιλικής και της Ελένης