Συνάντηση Μητσοτάκη–Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ – Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας

Συνάντηση με τον Κροάτη ομόλογό του, Αντρέι Πλένκοβιτς, είχε στο Ζάγκρεμπ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της συνεδρίασης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην κροατική πρωτεύουσα.

Στη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.

