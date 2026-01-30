search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 18:42
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 17:35

Συνάντηση Μητσοτάκη–Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ – Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας

30.01.2026 17:35
mitsotakis-plenkovic

Συνάντηση με τον Κροάτη ομόλογό του, Αντρέι Πλένκοβιτς, είχε στο Ζάγκρεμπ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της συνεδρίασης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην κροατική πρωτεύουσα

Στη διάρκεια της συνάντησής τους οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης:

Αυλωνίτης: Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψω στον ΣΥΡΙΖΑ – Ακροδεξιά η στροφή της Καρυστιανού

Φάμελλος: «Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων» (photos/video)

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα – Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
louigi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστής μπλοκάρει ομοσπονδιακούς εισαγγελείς από το να ζητήσουν τη θανατική ποινή για το Λουίτζι Μαντζιόνε

groilandia germanos simaia- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Βαυαρός κωμικός ύψωσε την αμερικανική σημαία στο Νουούκ – «Δεν είναι αστείο» λένε οι κάτοικοι

xeiroyrgeio-new
ΥΓΕΙΑ

ΗΠΑ: Ασθενής με επιπλοκές γρίπης έζησε 48ωρες ώρες χωρίς πνεύμονες μέχρι να βρεθούν μοσχεύματα για μεταμόσχευση

media mouse entos
MEDIA

Media Mouse: Restart στο «Καλημέρα Ελλάδα», Βατερλό το Survivor, top το Ράδιο Αρβύλα

kyriakos-mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: «Από σήμερα αυξήσεις μισθών» (Video) 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 18:40
louigi-new
ΚΟΣΜΟΣ

Δικαστής μπλοκάρει ομοσπονδιακούς εισαγγελείς από το να ζητήσουν τη θανατική ποινή για το Λουίτζι Μαντζιόνε

groilandia germanos simaia- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Βαυαρός κωμικός ύψωσε την αμερικανική σημαία στο Νουούκ – «Δεν είναι αστείο» λένε οι κάτοικοι

xeiroyrgeio-new
ΥΓΕΙΑ

ΗΠΑ: Ασθενής με επιπλοκές γρίπης έζησε 48ωρες ώρες χωρίς πνεύμονες μέχρι να βρεθούν μοσχεύματα για μεταμόσχευση

1 / 3