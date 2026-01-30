Συνεδριάζει το ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ για τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο – Σκέψεις για κοινό πρόεδρο σε Κομισιόν και Συμβούλιο

Ηγέτες του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) θα συζητήσουν σήμερα στην Κροατία για τον ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια τάξη που αλλάζει.

Στη συνάντηση στο Ζάγκρεμπ θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

Οι κρίσεις στην εξωτερική πολιτική στις αρχές της χρονιάς έδειξαν ότι οι Ευρωπαίοι είναι μόνοι τους σ’ ένα ψυχρό κόσμο, δήλωσε ο Βέμπερ πριν από τη συνάντηση.

«Είναι ανάγκη να γίνουμε ταχύτεροι και να μιλάμε με μία φωνή», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ. «Γι’ αυτό υποστηρίζω ότι πρέπει να συνδυάσουμε σε έναν τους ρόλους των προέδρων του (Ευρωπαϊκού) Συμβουλίου και της Επιτροπής, να δώσουμε στην Ευρώπη ένα πολιτικό πρόσωπο» πρόσθεσε.

Tα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν την ιδεολογική πυξίδα για να μεταρρυθμίσουν δημοκρατικά την Ευρώπη, δήλωσε. «Ακριβώς γι’ αυτό αυτές οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις είναι στην ημερήσια διάταξη της κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματός μου» υπογράμμισε.

Αυτή τη στιγμή η ΕΕ εκπροσωπείται σε διεθνείς συνόδους κορυφής από το δίδυμο του προέδρου του Συμβουλίου και της προέδρου της Κομισιόν και μερικές φορές είναι ασαφές για τους συνομιλητές με ποιόν να μιλήσουν για συγκεκριμένα ζητήματα.

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φον ντερ Λάιεν, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι κυρίως υπεύθυνη για να παρουσιάζει νέες νομοθετικές προτάσεις και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Αντιθέτως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κυρίως προεδρεύει στις συνοδους κορυφής της ΕΕ και τις προετοιμάζει.

