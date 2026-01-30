Γουίτκοφ για Γάζα: H Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παραδώσει τα όπλα

Ο ειδικός απεσταλμένος της προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, εμφανίστηκε πεπεισμένος χθες (29/1) πως η Χαμάς θα αφοπλιστεί στη λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Βγάλαμε τους τρομοκράτες από εκεί», είπε εννοώντας τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, και «θα αποστρατιωτικοποιηθούν».

«Θα το κάνουν επειδή δεν έχουν καμιά άλλη επιλογή», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας πως η Χαμάς «θα παραδώσει τα AK-47», αναφερόμενος στα γνωστά σοβιετικού σχεδιασμού τουφέκια εφόδου του.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου κηρύχθηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου 2025. Βάσει της συμφωνίας έγινε ανταλλαγή των ομήρων που απέμεναν με παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

Το κίνημα έχει ξεκαθαρίσει πως δεν έχει σκοπό να καταθέσει τα όπλα.

«Πολλοί έλεγαν ότι δεν θα αφοπλιστούν ποτέ. Φαίνεται πως θα αφοπλιστούν», πέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ πως στα τέλη του 2025 η Χαμάς συνέχιζε να διαθέτει κάπου 60.000 τουφέκια Καλάσνικοφ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς έχει κάνει σαφές πως θα εκχωρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας σε νέο μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα, το θα επιβλέπεται από τον Τραμπ προσωπικά, αλλά αρνείται να αφοπλιστεί. Το Ισραήλ, που συνεχίζει να κατέχει περίπου τη μισή Λωρίδα της Γάζας, ισχυρίζεται ότι ανησυχεί πως το κίνημα χρησιμοποίησε το μεσοδιάστημα για να ανασυνταχθεί.

Το σχέδιο Τραμπ υποστηρίχτηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έλαβε απόφαση τον Νοέμβριο. Στόχος υποτίθεται πως είναι να υπάρξει διαρκές τέλος του πολέμου και να ανοικοδομηθεί η Γάζα που υπέστη πελώρια καταστροφή τα δυο χρόνια γενοκτονίας.

