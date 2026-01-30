«Ψήνεται» η Αυστραλία – Καύσωνας με θερμοκρασίες κοντά στους 50°C

Ακραίο κύμα καύσωνα πλήττει την Αυστραλία, που καταγράφει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στον πλανήτη με δεκάδες ιστορικά ρεκόρ να καταρρίπτονται σε διάστημα μόλις λίγων ημερών.

Σε αρκετές περιοχές, ο υδράργυρος άγγιξε τους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές, διακοπές ρεύματος και σοβαρές ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.

Η Αυστραλία στις 15 πιο «καυτές» περιοχές του πλανήτη

Σύμφωνα με διεθνείς μετρήσεις, η Αυστραλία κατέλαβε και τις 15 πρώτες θέσεις των θερμότερων σημείων παγκοσμίως το τελευταίο 24ωρο έως τις 8 το πρωί της Πέμπτης.

Η κωμόπολη Μαρί στην ενδοχώρα της Νότιας Αυστραλίας αναδείχθηκε η θερμότερη περιοχή στον κόσμο για μία ημέρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 49,8°C.

Ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης στο Roxby Downs (49,6°C), στο Woomera (48,5°C) και στο Leigh Creek (48,2°C), τιμές που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά.

Ρεκόρ δεκαετιών – «Θερμότητα που απλώς δεν έφευγε»

Ο Dean Narramore του Γραφείου Μετεωρολογίας της Αυστραλίας δήλωσε ότι μέσα σε μία εβδομάδα καταρρίφθηκαν δεκάδες ρεκόρ σε Νότια Αυστραλία, Νέα Νότια Ουαλία και Βικτόρια. Όπως εξήγησε, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του καύσωνα ήταν η μεγάλη διάρκειά του.

«Υπήρξε ένα είδος “μπλοκαρίσματος” στην ατμόσφαιρα. Δεν υπήρχε ισχυρό ψυχρό μέτωπο για να εκτοπίσει τη θερμότητα, η οποία απλώς παρέμενε και μετακινούνταν ελαφρά», ανέφερε.

Πολλά από τα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν χρονολογούνταν από 30 έως και 100 χρόνια πριν, με συγκρίσεις να γίνονται με τον ιστορικό καύσωνα του 1939.

Πυρκαγιές, διακοπές ρεύματος και ανθρώπινες ιστορίες

Στη νοτιοανατολική Αυστραλία, οι ακραίες θερμοκρασίες συνέβαλαν στην εκδήλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές της Βικτόρια.

Στην κωμόπολη Gellibrand, κάτοικοι προσπαθούσαν να σώσουν ζώα και περιουσίες, ενώ περισσότεροι από 100.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω ζημιών στο δίκτυο.

Συγκλονιστικές εικόνες προέρχονται από αγροκτήματα όπου οικογένειες πάλευαν με τις φλόγες, εντοπίζοντας ακόμη και εξαντλημένα άγρια ζώα, όπως κοάλα, μέσα σε καμένες εκτάσεις.

Προειδοποιήσεις για καύσωνα σε επτά πολιτείες

Οι προειδοποιήσεις για καύσωνα παραμένουν σε ισχύ για τη Νέα Νότια Ουαλία, τη Βικτόρια, το Κουίνσλαντ, τη Δυτική και Νότια Αυστραλία, την ACT και τη Βόρεια Επικράτεια.

Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για έως 49°C σε περιοχές όπως το Port Augusta και το Marree, ενώ ακόμη και πρωτεύουσες πολιτειών, όπως η Αδελαΐδα και η Καμπέρα, αναμενόταν να ξεπεράσουν τους 40°C.

Η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο

Ειδικοί τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας. «Υπάρχει πλέον περισσότερη θερμότητα και ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Όταν οι συνθήκες ευνοούν ακραία φαινόμενα, αυτά είναι θερμότερα και διαρκούν περισσότερο», σημείωσε ο Narramore.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Εκτίμησης Κλιματικού Κινδύνου της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο αριθμός των ημερών με σοβαρό καύσωνα αναμένεται να διπλασιαστεί με άνοδο της θερμοκρασίας κατά 2°C και να τετραπλασιαστεί στους 3°C, ενώ οι θάνατοι από θερμότητα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν έως και πέντε φορές.

Σταδιακή υποχώρηση του «θερμικού θόλου»

Ανάσα ανακούφισης αναμένεται από την Κυριακή, καθώς οι ακραίες συνθήκες προβλέπεται να υποχωρήσουν στις περισσότερες περιοχές, σηματοδοτώντας το τέλος του λεγόμενου «θερμικού θόλου».

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα θα γίνονται ολοένα και συχνότερα, αποτελώντας μια από τις πιο επικίνδυνες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Διαβάστε επίσης

Γκουτέρες: «Είναι καιρός μια γυναίκα να αναδειχθεί ΓΓ του ΟΗΕ»

Νέα σφαγή στη Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι σε επίθεση τζιχαντιστών

Κούβα: «Βάρβαρη πράξη επίθεσης» η απειλή των ΗΠΑ για τις πωλήσεις πετρελαίου