MRB: 1 στους 2 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύουν ότι ο Ανδρουλάκης μπορεί να κερδίσει Μητσοτάκη – Η Καρυστιανού απειλή για ΝΔ

Νέα «ψυχρολουσία» για το ΠΑΣΟΚ επιφύλασσε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για λογαριασμό του Open, με 1 στους 2 ψηφοφόρους να πιστεύουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά την πτώση του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση στην πρόθεση ψήφου -πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας, και με ίδιο ποσοστό με την Ελληνική Λύση-, από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων προκύπτει ότι σχεδόν 1 στους 2 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συσπείρωση γύρω από τον πρόεδρο του κόμματος να ανέρχεται σε ποσοστό 50,3%.

Όπως αποκαλύφθηκε στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης, η Μαρία Καρυστιανού προηγείται στην ερώτηση για τον πιο αξιόλογο αντίπαλο απέναντι στη ΝΔ, με ποσοστό 30,6%. Συγκεκριμένα, το 46% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας, το 37,2% αυτών της Ελληνικής Λύσης, το 32,6% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, και το 15,9% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θεωρεί τη Μαρία Καρυστιανού ως κύρια απειλή έναντι του κυβερνώντος κόμματος.

Σε ό,τι αφορά στις πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, το 92% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να βγει νικητής απέναντι στη ΝΔ.

Επικράτηση Καρυστιανού στους αναποφάσιστους – Από ποια κόμματα προέρχονται οι υποστηρικτές της

Την ίδια ώρα, επικράτηση της Μαρίας Καρυστιανού και στους αναποφάσιστους δείχνει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το σχήμα που μπορεί να αποτελέσει κύριο αντίπαλο της ΝΔ με πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές, οι αναποφάσιστοι «δείχνουν» τη Μαρία Καρυστιανού σε ποσοστό 33,3%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14,4%, και το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ποσοστό 9,3%.

Παράλληλα, από την ανάλυση του 12,3% που θα ψήφιζε σίγουρα ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, το 32,5% προκύπτει από την Ελληνική Λύση, το 19,4% από την Πλεύση Ελευθερίας και το 13,4% από τους αναποφάσιστους.

Σε ό,τι αφορά στους χώρους που κινούνται όσοι θα ψηφίσουν σίγουρα Καρυστιανού, το 14,7% είναι στην Κεντροαριστερά, το 13,3% στο Κέντρο, και το 9,7% στη Δεξιά/Ακροδεξιά.

Υποστήριξη Τσίπρα από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας

Την ίδια ώρα, όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, βασικός πυρήνας υποστήριξης ενός κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κεντροαριστερά.

Συγκεκριμένα, από το 7,1% που θα ψήφισε σίγουρα τον Αλέξη Τσίπρα, το 47,6% προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, με το 14,1% από την Πλεύση Ελευθερίας.

Παράλληλα, το 14,2% των ψηφοφόρων που θα ψήφιζε τον Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από την Αριστερά/Κεντροαριστέρα, και το 3,8% από το Κέντρο.

