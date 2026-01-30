search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:28
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.01.2026 19:29

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Μηδενίσαμε τον φόρο για πολύτεκνους και νέους κάτω των 25 ετών»

30.01.2026 19:29
pierrakakis-eurogroup-

Για αυξήσεις μισθών έως 300 ευρώ το μήνα για πολύτεκνους και νέους, κάνει λόγο με παραδείγματα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στα social media.

Σε βίντεο που ανήρτησε, ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι, από σήμερα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αποτυπώνονται πλέον στους μισθούς που καταβλήθηκαν σήμερα, σε περίπου 1 εκατομμύριο εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. «Για τους πολύτεκνους, μηδενίσαμε τον φόρο. Για τους νέους κάτω των 25 ετών, μηδενίσαμε τον φόρο. Ένας πολύτεκνος που παίρνει 1.800 ευρώ μισθό τον μήνα, σήμερα θα δει 300 ευρώ αύξηση στον λογαριασμό του» αναφέρει ο υπουργός, σε επιλεγμένα αποσπάσματα από την συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

«Δεν έρχομαι να σας πω ότι με κάποιο μαγικό τρόπο λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Οι εποχές ενός νόμου, ενός άρθρου και όλα αυτά τα πράγματα νομίζω πέρασαν -με ακριβά δίδακτρα. Είτε είναι ένα κράτος, είτε είναι μια οικογένεια, είτε είναι οποιοσδήποτε προϋπολογισμός μιας επιχείρησης, ξέρουμε όλοι ότι έχουμε περιορισμούς. Κάνεις το καλύτερο δυνατό; Ξέρεις τι κάνεις; Από αυτό θα κριθούμε» τονίζει.

Ο κύριος Πιερρακάκης σχολιάζοντας την πολιτική κατάσταση, στην ανάρτησή του υπογραμμίζει: «δεν πιστεύω ότι το πεπρωμένο αυτής της χώρας θα γραφτεί από τα κόμματα διαμαρτυρίας, γιατί δεν γράφτηκε ποτέ. Θα γραφτεί από τα κόμματα διακυβέρνησης. Και θα γραφτεί από αυτό που αυτά θα έχουν να πουν και, κυρίως, από αυτό που θα έχουν να κάνουν. Γιατί και τα πολλά λόγια κόσμος δεν τα έχει πλέον ανάγκη».

Διαβάστε επίσης:

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη – «Δεν είχε να κάνει τίποτα καλύτερο», σχολιάζει ο υπουργός

Συνάντηση Μητσοτάκη–Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ – Στο επίκεντρο η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας

Αυλωνίτης: Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψω στον ΣΥΡΙΖΑ – Ακροδεξιά η στροφή της Καρυστιανού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 19 χρόνια από την απώλεια του πατέρα της, Νίκου Κούρκουλου

brooklyn-Beckham
LIFESTYLE

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ … αλλά κάτι ξέχασε (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
melania trump 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αποσύρεται από τους κινηματογράφους της Νότιας Αφρικής

fasoulis-new
LIFESTYLE

Σταμάτης Φασουλής: «Ο Χόπκινς πήρε το Όσκαρ και εγω πήρα την άρνηση του κόσμου» (Video)

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

roumania troaxio paok 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανικά ΜΜΕ: Ναρκωτικές ουσίες στο αίμα του οδηγού του μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

siakantaris_3001_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Σιακαντάρης: Η μεταγραφή έκπληξη του Αλέξη Τσίπρα - Στροφή στο Κέντρο και ρωγμή στο αντισύριζα μέτωπο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2026 21:28
wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κατρακυλά ο χρυσός και το ασήμι, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

passport
ΕΛΛΑΔΑ

Άκυρο από το ΣτΕ για την έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες – Ποιος ο λόγος 

donald_trump_new789
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει… ράλι στο κέντρο της Ουάσινγκτον για τα 250ά γενέθλια της Αμερικής

1 / 3