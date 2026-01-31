Η καθημερινότητα ζορίζει το Μαξίμου

Στη… μάχη της καθημερινότητας ρίχνεται η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό να πραγματοποιεί κλειστή σύσκεψη με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με αντικείμενο τον… εφιάλτη που βιώνουν σε καθημερινή βάση οι οδηγοί στον Κηφισό και άλλες κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Το ρεπορτάζ λέει ότι αποφασίστηκαν μέτρα άμεσης εφαρμογής – όπως η μείωση, αλλά όχι η απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών στο διάστημα από τις 7 ώς τις 10 κάθε πρωί στον Κηφισό, η χρήση τροχονόμων, drones κ.λπ. – και μέτρα μεσοπρόθεσμης εφαρμογής, καθώς και η προσπάθεια επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό.

Δεν ξέρουμε αν τα μέτρα θα έχουν κάποια πραγματικά αποτελέσματα. Ωστόσο, σε πολιτικό επίπεδο, οι κινήσεις αυτές ουσιαστικά επιβεβαιώνουν ότι για το επόμενο διάστημα και ώς τις εκλογές, η κυβέρνηση θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη – καθώς αντιλαμβάνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα «παιχτεί» σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της κάλπης.

