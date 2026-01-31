search
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2423
29/01/2026
31.01.2026 17:32

Πόσους… δεύτερους μπορεί να βγάλει το 15% του «Άλλου Κόμματος»

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2423
29/01/2026
31.01.2026 17:32
dimoskopisi-new

Έχουμε γράψει ξανά ότι πολύς κόσμος ρισκάρει με τα πολιτικά συμπεράσματα που βγάζει από δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίζουν… έμμεσα αποτελέσματα για ανύπαρκτα κόμματα. Ένα από τα συμπεράσματα που έχουν μεγάλη πέραση είναι αυτό που λέει ότι το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα είναι ντε και καλά δεύτερο.

Η αλήθεια είναι ότι ουδείς μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με μια άποψη που δεν στηρίζεται πουθενά, παρά μόνο σε ενδείξεις τις οποίες ο καθένας διαβάζει όπως τον βολεύει.

Αν πάντως κοιτάξει κάποιος (π.χ. στην τελευταία δημοσκόπηση της Interview) τι λαμβάνει το «Άλλο Κόμμα» στην πρόθεση ψήφου (11,4%) και τι λαμβάνει (14,7%) στην εκτίμηση ψήφου μετά την κατανομή των αναποφάσιστων (16,7%), γεννάται η εξής απορία:

Αφού αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα θα ιδρυθούν δύο κόμματα, ένα από την Καρυστιανού και ένα από τον Τσίπρα, πώς γίνεται ένα από τα δύο να είναι δεύτερο σε δύναμη όταν συνολικά το «Άλλο Κόμμα» παίρνει λιγότερο από το ΠΑΣΟΚ;

Τώρα μάλιστα που έχει χαθεί το στοιχείο της έκπληξης και οι ψηφοφόροι ξέρουν τι να περιμένουν, πόσο… ανατρεπτική των διαθέσεων μπορεί να είναι η εμφάνισή τους; Κάθε απάντηση δεκτή…

