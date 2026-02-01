Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για αναθεώρηση του Συντάγματος – Στο …τραπέζι και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Την έναρξη του διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στον Αλέξη Παπαχελά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, στη συνέντευξή που θα μεταδοθεί αύριο Δευτέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει και το ζήτημα της άρσης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τις αλλαγές που προωθούνται στο άρθρο 16 για την Παιδεία και τα μη δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Κατά το ρεπορτάζ, υπάρχουν σκέψεις υπάρχουν και για μια μεγάλη αλλαγή που θα αφορά στη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κοντός ψαλμός!

Διαβάστε επίσης:

Γκάρι Κασπάροφ: «Η ηγεσία του Θόδωρου Ρουσόπουλου γράφει ιστορία» – Η τολμηρή πρωτοβουλία που άλλαξε τα δεδομένα

Τα εθνικά και η «ψέκα» του διαδικτύου

Πόσους… δεύτερους μπορεί να βγάλει το 15% του «Άλλου Κόμματος»