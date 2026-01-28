search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:40
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 09:18

ΣΚΑΪ: Τη Δευτέρα (2/2) θα μεταδοθεί τελικά η συνέντευξη Μητσοτάκη στον Παπαχελά

28.01.2026 09:18
mitsotakis skai

Οι τραγικές εξελίξεις στη βιομηχανία Βιολάντα με πέντε εργαζόμενες νεκρές από έκρηξη στα Τρίκαλα και το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς τους ΠΑΟΚ, έξω από την πόλη Λουγκόζ της Ρουμανίας μετέβαλαν τον προγραμματισμό της συνέντευξης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Παπαχελά.

Τελικά, η συνέντευξη θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 21.00, σύμφωνα με νεώτερα, αντί για αύριο.

Διαβάστε επίσης:

Έκπληξη στη δεύτερη θέση τηλεθέασης τη Δευτέρα (26/1)

Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Iefimerida με τον όμιλο Παραπολιτικά

Δια περιπάτου πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha (και) τη Δευτέρα (26/1)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
onassi-new
LIFESTYLE

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι (Videos)

PAOK_TOUMPA
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

via_anilikon
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικες για την άγρια επίθεση σε 17χρονη – Ανέβασαν το βίντεο του ξυλοδαρμού στα social media

HATZIKOSTA_HOSPITAL_IOANNINA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Απίστευτα πράγματα – Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε την αστυνομία γιατί δεν… εξυπηρετήθηκε άμεσα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 11:40
onassi-new
LIFESTYLE

Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι (Videos)

PAOK_TOUMPA
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

melania new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Αδιάφορο το κοινό για το ντοκιμαντέρ της

1 / 3