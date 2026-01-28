ΣΚΑΪ: Τη Δευτέρα (2/2) θα μεταδοθεί τελικά η συνέντευξη Μητσοτάκη στον Παπαχελά

Οι τραγικές εξελίξεις στη βιομηχανία Βιολάντα με πέντε εργαζόμενες νεκρές από έκρηξη στα Τρίκαλα και το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς τους ΠΑΟΚ, έξω από την πόλη Λουγκόζ της Ρουμανίας μετέβαλαν τον προγραμματισμό της συνέντευξης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Παπαχελά.

Τελικά, η συνέντευξη θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 21.00, σύμφωνα με νεώτερα, αντί για αύριο.

