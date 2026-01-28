ΣΚΑΪ: Τη Δευτέρα (2/2) θα μεταδοθεί τελικά η συνέντευξη Μητσοτάκη στον Παπαχελά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι τραγικές εξελίξεις στη βιομηχανία Βιολάντα με πέντε εργαζόμενες νεκρές από έκρηξη στα Τρίκαλα και το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς τους ΠΑΟΚ, έξω από την πόλη Λουγκόζ της Ρουμανίας μετέβαλαν τον προγραμματισμό της συνέντευξης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Παπαχελά.
Τελικά, η συνέντευξη θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 21.00, σύμφωνα με νεώτερα, αντί για αύριο.
Διαβάστε επίσης:
Έκπληξη στη δεύτερη θέση τηλεθέασης τη Δευτέρα (26/1)
Στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Iefimerida με τον όμιλο Παραπολιτικά
Δια περιπάτου πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha (και) τη Δευτέρα (26/1)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.