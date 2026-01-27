search
Έκπληξη στη δεύτερη θέση τηλεθέασης τη Δευτέρα (26/1)

Τα περισσότερα βλέμματα χθες από κάθε άλλο πρόγραμμα της ημέρας συγκέντρωσε το επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς», πλασάρισμα αναμενόμενο.

Αυτό που θα χαρακτήριζε κάποιος ως απρόσμενο στο τηλεβαρόμετρο της Δευτέρας ήταν η διάκριση του τηλεπαιχνιδιού «Deal» στη δεύτερη θέση δημοφιλίας. Το τηλεπαιχνίδι του Alpha «έβαλε κάτω» σειρές μυθοπλασίας του prime time.

Φαινομενικά παρατηρείται τριπλή ισοβαθμία, με βάση τις μετρήσεις της Nielsen, πλην όμως τα δεύτερα δεκαδικά σημεία διαμόρφωσαν την κατάταξη στις θέσεις 2 έως 5 του τηλεβαρόμετρου.

Το Top3 σχηματίστηκε από τη σατιρική εκπομπή «Ράδιο αρβύλα».

Από το γεγονός ότι οι επιδόσεις της σειράς «Μια νύχτα μόνο» και του τηλεπαιχνιδιού «Ο Τροχός της τύχης» ήταν κοντά-κοντά, συνδυαστικά με τις μικρές αποκλίσεις στις ακριβώς πιο πάνω θέσεις, δίδεται η αίσθηση ότι, τουλάχιστον χθες, καταγράφηκε από νωρίς υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών.

1 / 3