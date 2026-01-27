ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

Σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένες εμπειρίες περιεχομένου σε σχεδόν απεριόριστους θεματικούς τομείς, οι εκδότες ΜΜΕ επανεξετάζουν πού και πώς μπορούν να ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά τις μηχανές.

Έχει αναπτυχθεί ένας -μάλλον δημιουργικός- προβληματισμός παγκόσμιας κλίμακας για την «επόμενη μέρα» στην Ενημέρωση, συνάγεται από τα δεδομένα της νέας έρευνας του Ινστιτούτου Reuters για τη Μελέτη της Δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Η ερευνητική ομάδα απευθύνθηκε σε μια πλατιά βάση ανθρώπων των ΜΜΕ απευθυνόμενη σε 280 ψηφιακούς εκδότες και ηγετικά στελέχη από 51 χώρες και γεωγραφικές περιοχές.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι θα είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα πρωτογενή θέματα και τα επιτόπια ρεπορτάζ (με διαφορά άνω των 91 μονάδων ανάμεσα σε εκείνους που υπερθεματίζουν και σε εκείνους που πιστεύουν πως δεν έχει και τόσο σημασία), σε περισσότερες αναλύσεις και πλαισιώσεις (+82), σε περισσότερες προσπάθειες των ΜΜΕ να αναπτύξουν δεσμούς με την κοινωνία, με μια ποικιλία δράσεων, όπως ζωντανές εκδηλώσεις (+75), περισσότερες ανθρώπινες ιστορίες (+72) και περισσότερη επαλήθευση και έλεγχο των γεγονότων (+63), καθώς και σε περισσότερες απόψεις ή σχόλια (+55).

Αντίθετα, οι εκδότες θεωρούν πως θα πρέπει να δοθεί λιγότερη έμφαση στη θεματολογία χρηστικών-καταναλωτικών θεμάτων (-42) και στο διαχρονικό περιεχόμενο (-32), όπως ταξιδιωτικοί οδηγοί, κριτικές προϊόντων ή ιστορίες για το «τι παίζει απόψε στην τηλεόραση;» ή «πώς να βράσετε ένα αυγό». Ορισμένοι αναγνωρίζουν σαφώς ότι τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης θα απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις πιο αποτελεσματικά από τους εκδότες στο μέλλον, ακόμη και αν μέρος του περιεχομένου δημιουργήθηκε από τα ίδια τα Μέσα Ενημέρωσης.

Συνολικά, η πλειονότητα των στελεχών ειδησεογραφικών μέσων που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters πιστεύουν ότι η μελλοντική επιτυχία έγκειται στην προσφορά ξεχωριστού περιεχομένου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει απώλεια μέρους της συνολικής εμβέλειας και μείωση του όγκου των γενικών ειδήσεων (-38). «Η καλύτερη απάντηση του δημοσιογραφικού κλάδου είναι να επικεντρωθεί στα στοιχεία που μας κάνουν πολύτιμους και μοναδικούς», δηλώνει η Τάνετ Έβανς, επικεφαλής του τμήματος Ψηφιακών Μέσων της Wall Street Journal. «Φέτος, οι περισσότεροι συνειδητοποίησαν τη σημασία της ποιότητας, της πρωτοτυπίας και των άμεσων, ουσιαστικών σχέσεων με το κοινό μας», υπογραμμίζει.

«Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσουν να αντλούν περιεχόμενο από τους ιστότοπούς μας και να το αναδιαμορφώνουν», λέει ο Μάρτιν Σόρι, επικεφαλής του τμήματος τεχνητής νοημοσύνης της Aftonbladet, της σουηδικής καθημερινής εφημερίδας, με κυκλοφορία από τις μεγαλύτερες στην Σκανδιναβία. «Η απάντηση σε αυτό είναι πιθανώς να επικεντρωθούμε σε δημοσιογραφία που δεν μπορεί να συνοψιστεί εύκολα σε τρεις κουκκίδες», λέει.

Η έρευνα

Διαβάστε επίσης:

STAR και ΣΚΑΪ ετοιμάζουν νέα τηλεπαιχνίδια (videos)

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

«Τροχός της Τύχης» και «Survivor» πόλοι έλξης τηλεθέασης το διήμερο (24,25/1) που μας πέρασε