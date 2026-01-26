search
«Τροχός της Τύχης» και «Survivor» πόλοι έλξης τηλεθέασης το διήμερο(24,25/1) που μάς πέρασε

26.01.2026 20:40
tileorasi

Η χαλαρή σχέση των τηλεθεατών στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με το Μέσο και τις προτάσεις των καναλιών αποτυπώθηκε στις μετρήσεις  της Nielsen και πιο έντονο ήταν το φαινόμενο στη διάρκεια του Σαββάτου.

Έξι στις δέκα διακεκριμένες θέσεις του τηλεβαρόμετρου της ημέρας καταλείφθηκαν από εκπομπές με τηλεθέαση κάτω του 5%.

Πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα του Σαββάτου ήταν το επαναληπτικό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ο τροχός της τύχης», που προβάλλεται στο Star.

Την Κυριακή ισοδύναμα αναδείχθηκαν «Survivor» και «Τροχός» με την πρόκριση του ριάλιτι να κρίνεται στα δεύτερα δεκαδικά ψηφία των μεταξύ τους ποσοστών τηλεθέασης. 

Ενδιαφέρον εμφανίζει αυτή η ισοδυναμία, ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, αν συνεκτιμηθούν παράμετροι όπως η διαφορετική συγκέντρωση κοινού στις διαφορετικές ζώνες στις οποίες μεταδίδονται αλλά και η διάρκεια καθενός από τα δύο συγκεκριμένα προγράμματα.

Πολύ πιθανόν έπαιξε ρόλο και ο ανταγωνισμός στο prime time καθώς το ριάλιτι του ΣΚΑΪ αναμετρήθηκε με το «Παρα 5», τη «Γη της ελιάς», το «Σόι σου» και την ξένη ταινία «Quantum of solace».

Γουίκεντ στην κορυφή της τηλεθέασης έκανε ο Alpha (24,25/1)

Βγήκε από την εντατική η Σία Κοσιώνη – Τα νεότερα για την υγεία της

NBC: Βιτριολικό σχόλιο για τη νέα δολοφονική δράση της ICE από το «Saturday Night Live» και τον Μίχαελ Τσε Κάμπελ

