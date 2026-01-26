search
26.01.2026 18:08

Γουίκεντ στην κορυφή της τηλεθέασης έκανε ο Alpha (24,25/1)

26.01.2026 18:08
Tileorasi

Τρεις στους δέκα τηλεθεατές μέσα στο σαββατοκύριακο που μας πέρασε κατευθύνθηκαν στα «Άλλα» της Nielsen, που ήταν η «πρώτη δύναμη», όπως προκύπτει από τα στοιχεία επιδόσεων των καναλιών εθνικής εμβέλειας, τα οποία άθροισαν μερίδιο 69,7% το Σάββατο και 69,2% την Κυριακή.

Από τα καθιερωμένα κανάλια, οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν στον Alpha και τις δύο ημέρες. Δεύτερο σε προτιμήσεις ήταν το Mega με σχεδόν ίδια δυναμική στο διήμερο.

Αντιμετάθεση παρατήρησε εξάλλου η Nielsen μεταξύ Star και ΣΚΑΪ εντός του διήμερου, ενώ η ΕΡΤ1 εμφάνισε δυναμική πέριξ του 3,5%, όπως είχε συμβεί σχεδόν πριν από έναν μήνα (28/12).

1 / 3