Γουίκεντ στην κορυφή της τηλεθέασης έκανε ο Alpha (24,25/1)

Τρεις στους δέκα τηλεθεατές μέσα στο σαββατοκύριακο που μας πέρασε κατευθύνθηκαν στα «Άλλα» της Nielsen, που ήταν η «πρώτη δύναμη», όπως προκύπτει από τα στοιχεία επιδόσεων των καναλιών εθνικής εμβέλειας, τα οποία άθροισαν μερίδιο 69,7% το Σάββατο και 69,2% την Κυριακή.

Από τα καθιερωμένα κανάλια, οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν στον Alpha και τις δύο ημέρες. Δεύτερο σε προτιμήσεις ήταν το Mega με σχεδόν ίδια δυναμική στο διήμερο.

Αντιμετάθεση παρατήρησε εξάλλου η Nielsen μεταξύ Star και ΣΚΑΪ εντός του διήμερου, ενώ η ΕΡΤ1 εμφάνισε δυναμική πέριξ του 3,5%, όπως είχε συμβεί σχεδόν πριν από έναν μήνα (28/12).

