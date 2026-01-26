search
26.01.2026 17:59

Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» και την Παρασκευή (23/1), αν και σε επανάληψη

26.01.2026 17:59
soi soy nea sezon – new

Με χαρακτηριστικά εντελώς διαφορετικά στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης η τελευταία ημέρα του περασμένου 5ήμερου, σα να «υπαγόρευε» τις επιλογές των τηλεθεατών.

Μπρα ντε φερ ανάμεσα σε δύο δημοφιλή προγράμματα σε επανάληψη στήθηκε την Παρασκευή, καθώς σημαντική μερίδα τηλεθεατών εστίασε στις σειρές «Το σόι σου» και «Στο παρά 5».

Ο «Τροχός της τύχης» ήταν ο τρίτος ισχυρότερος πόλος έλξης, ενώ μέσα στην κορυφαία 5άδα παρέμεινε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Συνήθεια τηλεθέασης με ελληνικές ταινίες μοιάζει να «χτίζουν» τα κανάλια, εξού και οι «Τζένη Τζένη» και «Ένα έξυπνο μούτρο» σε Alpha και Mega αντιστοίχως είχαν γκελ.

Εκ των κορυφαίων του Mega, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Πάνω από μισό εκατομμύριο τηλεθεατές ήταν στη συχνότητα του σταθμού από τις περίπου 23.20 έως τις 02.00. Τηλεθέαση «κάτσε καλά» για εκείνη την ώρα.

