ΕΡΤ: Ρίχνει στη «μάχη» για την τηλεθέαση τρεις νέες προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας (photos/videos)

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, κοντά στις σειρές που ήδη μεταδίδονται από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, η ΕΡΤ θα προσθέσει στους προγραμματικούς σχεδιασμούς της τρεις νέες παραγωγές.

Την άλλη Παρασκευή (6/2) ετοιμάζεται για πρεμιέρα, κατ’ αρχάς στο ERTFLIX, η κοινωνική περιπέτεια μικρής φόρμας- ολοκληρώνεται σε μόλις οκτώ επεισόδια- «Αύριο» του μετρ τηλεοπτικών εθιστικών αφηγήσεων Γιώργου Γκικαπέππα («Το βραχιόλι της φωτιάς», «Έρημη χώρα») με πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Χρήστο Λούλη–Στεφανία Γουλιώτη. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκε στα νερά του ποταμού που κατά τη μυθολογία βαπτίστηκε ο Δίας.

Η σειρά καταγράφει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη επιχείρηση διάσωσης ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό.

Γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον της αρκαδικής γης, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, η πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, είναι μια χορογραφία επιβίωσης και ένας ύμνος στον αγώνα για ζωή και στην αυτοθυσία των διασωστών που, από αγάπη για την ανθρώπινη ζωή και τη σωτηρία, είναι πάντα παρόντες.

Η αφήγηση αρχίζει με ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο σε πλάτωμα πάνω από ένα φαράγγι που το διασχίζει ποτάμι.

Ο Αντρέας και η Μαριάν μπήκαν στο νερό λίγο πριν από την πλημμύρα και από εκείνη την ώρα αγνοούνται. Ένα ζευγάρι που τους είδε νωρίτερα σημαίνει συναγερμό. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής με τους άντρες του και ο διοικητής της τοπικής Αστυνομίας αρχίζουν τις έρευνες εντοπισμού τους.

Ο Αντρέας και η Μαριάν παρασύρονται μέσα στο φαράγγι χωρίς κανείς από τους δύο να έχει ιδέα πού βρίσκεται ο άλλος και αν είναι ζωντανός. Τραυματισμένοι βγαίνουν στις όχθες φωνάζοντας μάταια ο ένας τον άλλον, ενώ η μικρή τους κόρη στην Αθήνα τούς αναζητά.

Μια άγρια νύχτα αρχίζει, καθώς η βροχή που ξεσπά εμποδίζει ακόμα περισσότερο τον εντοπισμό τους.

Παίζουν επίσης οι Θέμης Πάνου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Νίκος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θάνο Τοκάκης, Κίμων Κουρής, Λευτέρης Πολυχρόνης, Ντένης Μακρής, Δημήτρης Αριανούτσος, Σοφία Σεϊρλή.

Το ρεαλιστικό στοιχείο είναι έντονο, σε σκηνές της σειράς, χάρη στην συμμετοχή εθελοντών διασωστών.

Την ίδια ημέρα (6/2) στην ΕΡΤ1 «ανοίγει» ο κύκλος επεισοδίων της ιδιαίτερης σειράς μυθοπλασίας «Εκτός σχεδίου» με κυρίαρχο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμό στην πλοκή κάθε ιστορίας.

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των ιστοριών που θα εκτυλίσσονται ενώπιον θεατών στο πλατό των γυρισμάτων της σειράς έχει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, η εκπομπή φιλοδοξεί να αναδείξει την τέχνη του αυτοσχεδιασμού με έναν απολύτως μοναδικό τρόπο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μία πρωταγωνίστρια, η οποία υποδέχεται στο διαμέρισμά της –έναν χώρο που παραπέμπει σε θεατρική σκηνή– αγαπημένους φίλους αλλά και καλεσμένους-έκπληξη.

Οι καλεσμένοι προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, όπως ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι και αθλητές, και συνήθως εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αμεσότητα και οικειότητα στο θέαμα.

Η ιδιαιτερότητα της εκπομπής κρύβεται στον τρόπο λειτουργίας της: οι ηθοποιοί αγνοούν την εξέλιξη της ιστορίας και καθοδηγούνται αιφνιδιαστικά, μέσω ακουστικού, από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Η σκηνοθετική του καθοδήγηση γίνεται γνωστή και στο κοινό μέσω υποτίτλων, μετατρέποντας τους θεατές σε ενεργό μέρος μιας απολαυστικής, διαδραστικής πλοκής που διαμορφώνεται ζωντανά επί σκηνής.

Επι σκηνής οι: Ήρα Κατσούδα, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Μελίνα Λεφαντζή, Γιάννης Σαρακατσάνης, Λευτέρης Παπακώστας, Μπάμπης Γαλιατσάτος.

Ο Φίλιππος Τσίτος έχει πλάσει εικόνες από το σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου στην κοινωνική σειρά «Το τελευταίο νησί» η πλοκή της οποία θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την παραπάνω Κυριακή (8/2). Αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, ο Παύλος χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη κ.ά.

