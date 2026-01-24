Τηλεθέαση: Σάρωσε στη late night η Αγγελική Νικολούλη

Χωρίς αντίπαλο «έπαιξε» …μπάλα στην τηλεθέαση η Αγγελική Νικολούλη το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, το «Φως στο τούνελ», το οποίο ασχολήθηκε με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, έπιασε κορυφή αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Η εκπομπή του Mega σημείωσε 20,8% στο δυναμικό κοινό και 21% στο σύνολο, ενώ στη δεύτερη θέση ήρθε η ξένη ταινία του ΑΝΤ1 με μόλις 9%.

Η εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» τερμάτισε πολύ πιο χαμηλά, σημειώνοντας 4,9%.

