Media mouse – στη φάκα των ΜΜΕ: «Survivor» στελεχών στο ΣΚΑΙ, η αλλαγή στο «Καλημέρα Ελλάδα» και μία διάσωση στο Mega

Τα καλύτερα «Survivor» τα έχει η ζωή. Να για παράδειγμα στο κανάλι του Φάληρο συχνά- πυκνά, αν όχι καθημερινά, διαμορφώνονται δοκιμασίες αλα «Survivor». Υπάρχουν – γνωστόν εστί – δύο ομάδες στον όροφο των επιτελικών στελεχών.

Με προσωποπαγή χαρακτηριστικά η μια ομάδα, επιχειρεί να ασκεί επιρροή και να εισέρχεται σε «χωράφια» μελών της αντίπαλης ομάδας- «Παλιά φρουρά». «Φεύγουν» εντολές σε προσωπικό και όταν κάποιο πάει να την εκτελέσει στο ερώτημα «ποιός το λέει», η αντίδραση είναι του τύπου «α, καλά… μη δίνεις σημασία» και επειδή είναι εκτός δικαιοδοσίας του εντολέα.

Στο μεταξύ ο εκτελών χρέη διευθύνοντα συμβούλου, ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ συνεχίζει να αναζητά τον κατάλληλο για CEO του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού του.

Δεν έχει αλλάξει κάτι από εκείνη την ευρεία σύσκεψη υψηλόβαθμων του ομίλου, στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου. Τότε και έπειτα από την αναβάθμιση του Κωνσταντίνου Ζούλα σε πρόεδρο του ΣΚΑΪ και εντεταλμένο σύμβουλο Ενημέρωσης, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε περιγράψει το προφίλ του ανθρώπου που θα ήθελε να «τρέξει» το «μαγαζί» και να το εισάγει στη νέα- ψηφιακή- εποχή αναγνωρίζοντας πως ότι είχε να δώσει η γραμμική τηλεόραση το έδωσε.

Αναζητούσε και αναζητά νέο-ηλικιακά;- άνθρωπο καταρτισμένο στην ψηφιακή τεχνολογία και τα Νέα Μέσα με δεξιότητες στην σύγκλιση των μίντια και την ανάπτυξη μορφών οπτικοακουστικού περιεχομένου (formats στα ελληνικά) εναρμονισμένων στα ιντερνετικά trends.

Εδώ που τα λέμε η εγχώρια τηλεοπτική πιάτσα δεν έχει πολλούς τέτοιους και όσοι υπάρχουν αφενός είναι στον ανταγωνισμό, αφετέρου ψιθυρίζεται ότι φήμη για το ευμετάβλητο του «καιρoύ» στο Φάληρο αποτελεί αφορμή για δεύτερες σκέψεις.

Βέβαια know how διαθέτει για παράδειγμα ο Γιώργος Γαμπρίτσος. Εμπειρία CEO έχει δε και ο Γιάννης Λάτσιος. Και πάντα σε φόρμα είναι ο Τζόνυ Καλημέρης.

Διαρθρωτικές αλλαγές στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Κι από Δευτέρα μόνον ο Παναγιώτης Στάθης θα παρουσιάζει το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Η Άννα Λιβαθυνού παραμένει στο δυναμικό του σταθμού και θα δραστηριοποιηθεί σε άλλο ενημερωτικό σχέδιο του ΑΝΤ1.

Πάει νότια…

Εν τω μεταξύ το ρεύμα καθόδου της Κηφισίας από ΑΝΤ1 με νότιο προσανατολισμό και προορισμό τον ΣΚΑΪ φέρεται να παίρνει ο Αντώνης Σεφερλής, δημοσιογράφος με περγαμηνές, γιός του αείμνηστο συναδέλφου Χρήστου Σεφερλή και από την πρωταρχική «φρουρά» ρεπόρτερ και πολεμικού ανταποκριτή του ΑΝΤ1.

Το κάνει όπως το NETFLIX

Αν κάτι θεωρείτο ως défaut στο ERTFLIX ήταν η απουσία δυνατότητας continue watching. Ξέρετε τώρα. Παρακολουθούσες κάτι. Σταματούσες κι έβγαινες από την πλαταφόρμα αλλά όταν επέστρεφες φτού κι απ την αρχή. Αυτό παύει να υφίσταται στην ΕΡΤική ΟΤΤ. Άντε να δούμε…

Πέφτει… σύρμα στα media

Το Wired της Condé Nast από την άνοιξη θα «μιλάει» και ελληνικά. Το εκδοτικό εγχείρημα για το περιοδικό- σημείο αναφοράς για ό,τι νέο από την Τεχνολογία, την Επιστήμη ή τον Πολιτισμό «σκάει μύτη»- ανέλαβαν η Prima Materia PC (των TEDExAthens και Found.ation) και η Apeiron Ventures. Διευθυντής είναι ο Νίκος Ευσταθίου και εκδότης ο Δημήτρης Καλαβρός– Γουσίου και στις δύο εκδοχές- έντυπη και ηλεκτρονική- του τίτλου.

Με τεράστια χαρά ανακοινώνω πως αναλαμβάνω διευθυντής σύνταξης του WIRED Greece, ενός iconic μέσου που έρχεται στην χώρα μας την άνοιξη.



Η τεχνολογία διαμορφώνει σήμερα τα πάντα τριγύρω μας: από την υγεία και την επιστήμη μέχρι την άμυνα, την τέχνη, τον πολιτισμό – ακόμα και το… pic.twitter.com/7vpAFLVQyU December 2, 2025

Μικρή ιστορία μυθοπλασίας για την ενσυναίσθηση

Η διαφήμιση στην τηλεόραση εδώ και καιρό έχει υιοθετήσει το παγκόσμιο trend της αφήγησης με σενάριο και στόχο την «εμπλοκή» του (τηλε)θεατή ώστε να την αποδέχεται και να μην την θεωρεί «ενοχλητικό σποτάκι». Από τις ταινίες σε καμπάνιες που θα έχουμε να θυμόμαστε- και όσοι δεν την έχετε «πετύχει» αξίζει να την δείτε- είναι η πρόσφατη της Eurobank.

Έξυπνη ιδέα, τρυφερό σενάριο, ωραία σκηνοθεσία, καστινγκ θαυμάσιο, ωραίες ερμηνείες, αποτέλεσμα γλύκα. Ξεχνάς ότι παρακολουθείς διαφήμιση. Ξεχνάς ότι αφορά σε τραπεζικό προϊόν, σε επετειακή καμπάνια τράπεζας. Τα εύσημα στον σκηνοθέτη Πάνο Κορώνη και την Foss.

Αλλού επενδύει από αλλού του ‘ρχονται οι «πόντοι»

«Λύρα 100» αποτελεί κάθε μια από τις φετινές προτάσεις του ΣΚΑΪ οι οποίες δεν είναι ούτε ριάλιτι ούτε τηλεπαιχνίδια. Έκαστη στο είδος της. Έχει την πλάκα της κάθε εκπομπή «Τοτε και Τώρα» των Αλέξανδρου Τσουβέλα και Έλενας Χαραλαμπούδη και της ομάδας τους. Αλλά και το βραδινό τοκ σόου «Στην αγκαλιά του Φάνη» αξίζει. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος χειμαρρώδης στις ραδιοφωνικές εκπομπές του, με κανιβαλικό χιούμορ, ευγένεια και αυτοσαρκασμό, δίνει την αίσθηση του συγκρατημένου στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις του παρότι φαίνεται να έχει σχέση οικειότητας με τους καλεσμένους κάθε εκπομπής. Σαν κάτι να τον «φρενάρει» και να διστάζει.

Μια διάσωση και μια είδηση από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA»

Έβγαλε είδηση η «Κοινωνία ώρα MEGA» στην αρχή της εβδομάδας (19/1). Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Άνθη Βούλγαρη είχαν, σε τηλεφωνική σύνδεση, διεθνή οδηγό βουνού/εθελοντή διασώστη- τον Χρήστο Μπελογιάννη- με αφορμή την περιπέτεια οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο, τέσσερις από τους οποίους τραυματίστηκαν, χωρίς όμως να κινδυνέψει η ζωή τους, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης με αίσια έκβαση, στην οποία συμμετείχε και ο Μπελογιάννης που συμπτωματικά ήταν σε καταφύγιο του Ταΰγετου. Ελικόπτερο απογειώθηκε αλλά δεν μπόρεσε να επιχειρήσει εξαιτίας ανέμων μεγάλης έντασης.

Τα πράγματα θα ήταν ακόμα καλύτερα- στο σημείο αυτό βγήκε η είδηση- αν υπήρχε, όπως είπε ο οδηγός βουνού, ελικοδιάσωση στην Ελλάδα τονίζοντας πως «είμαστε η τελευταία χώρα στα Βαλκάνια χωρίς ελικοδιάσωση». «Μα σηκώθηκε ελικόπτερο. Υπάρχουν τα Super Puma», εύλογα παρατήρησε ο Χασαπόπουλος.

Συμφώνησε ο οδηγός βουνού, εξήγησε όμως ότι ως βαριά πτητικά Μέσα που είναι τα Super Puma, δεν είναι κατάλληλα για τέτοιες επιχειρήσεις και ότι χρειάζονται ειδικού τύπου ελικόπτερα με ειδικού τύπου εκπαίδευση των πληρωμάτων.

Σημείωσε δε πως υπάρχει πολιτική βούληση και ότι «πρέπει να γίνει πολύ σοβαρή συζήτηση» για την ελικοδιάσωση. Οι παρουσιαστές έδωσαν την αίσθηση ότι ένιωσαν κάπως άβολα με τις επισημάνσεις του οδηγού βουνού. Με «μπράβο» και ευχαριστίες στις αρμόδιες υπηρεσίες που επιχείρησαν, «έκλεισαν» το θέμα. Η επίμαχη συζήτηση στο χρονικό σημείο 02.19’.22’’ από την αρχή της εκπομπής (https://www.megatv.com/etvshows/2238037/19-01-26/).

Η έννοια «σεβασμός στη μνήμη νεκρού» θυσία στο βωμό της τηλεθέασης

Το βίντεο από κινητό με τα μοιραία δευτερόλεπτα και την τραγική εικόνα του άτυχου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη που τον έπνιξαν τα κύματα στο λιμάνι του παράλιου Άστρους έπαιζε λούπα σε δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Περιττές επίσης οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη μετάδοση και αναμετάδοση της μαρτυρίας κατοίκου της Άνω Γλυφάδας για τον επίσης τραγικό θάνατο της εκπαιδευτικού Χριστίνας Φωστέρη. Αμετροέπεια. Κανιβαλισμός. Σκύλεμα. Η είδηση από μόνη της- χωρίς πλάνα- ήταν/είναι σοκαριστική. Η ενημέρωση επιμένει να φλερτάρει με τον τηλεοπτικό και ψηφιακό μεσαίωνα της, ακόμα.

Στην ελεύθερη τηλεόραση θα περάσει το «Ριφιφί»

Έπειτα από την πρώτη προβολή της στην Cosmote TV η μίνι σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, στην οποία η συνδρομητική πλατφόρμα ήταν και παραγωγός, θα κάνει πορεία στην γραμμική τηλεόραση, όπως στο παρελθόν έχει συμβεί με άλλες παραγωγές της δορυφορικής πλατφόρμας («Έτερος εγώ» στο Star,«17 κλωστές» στο Mega).

To «Ριφιφί», που λέτε, οδεύει προς τον ομόσταβλο με το Star, Alpha, σύμφωνα με τηλεοπτικούς κύκλους που είναι σε θέση να γνωρίζουν.

Διαβάστε επίσης:

Νέο limit up τηλεθέασης για τον Alpha την Πέμπτη (22/1)

Netflix – Warner Bros. Discovery: Σε ακρόαση από τη Γερουσία για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στον Σπύρο Καρατζαφέρη – «Ακούραστος και ανυποχώρητος» – Η παράκληση της οικογένειας