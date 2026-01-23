Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στον Σπύρο Καρατζαφέρη – «Ακούραστος και ανυποχώρητος» – Η παράκληση της οικογένειας

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του» αναφέρει η Ένωση Συντακτών που ενημερώνει ότι η κηδεία θα γίνει σε στενό κύκλο και η οικογένεια παρακαλεί να μην καλυφθεί δημοσιογραφικά.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Αντίο Σπύρο Καρατζαφέρη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον μαχητικό δημοσιογράφο και ρεπόρτερ Σπύρο Καρατζαφέρη που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως την κόρη του και συνάδελφο Λίλλυ Καρατζαφέρη.

Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής».

