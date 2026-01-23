search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 16:12
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.01.2026 14:09

Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στον Σπύρο Καρατζαφέρη – «Ακούραστος και ανυποχώρητος» – Η παράκληση της οικογένειας

23.01.2026 14:09
SPIROS_KARATZAFERIS_2301

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του» αναφέρει η Ένωση Συντακτών που ενημερώνει ότι η κηδεία θα γίνει σε στενό κύκλο και η οικογένεια παρακαλεί να μην καλυφθεί δημοσιογραφικά.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Αντίο Σπύρο Καρατζαφέρη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον μαχητικό δημοσιογράφο και ρεπόρτερ Σπύρο Καρατζαφέρη που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως την κόρη του και συνάδελφο Λίλλυ Καρατζαφέρη.

Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής».

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

ΕΡΤ: Νέα -από τα παλιά- βραδινή εκπομπή ετοιμάζεται για την ΕΡΤ1

ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τη σειρά «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με την Ηρώ Σαΐα τον Φεβρουάριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Σε βαριά κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία – Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

olga_kefalogianni_2409_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τη γονική μέριμνα μαζί με 179 βουλευτές, έκανα χρήση της για το συμφέρον των παιδιών μου»

ted-sarandos_2301_1920-1080_new
MEDIA

Netflix – Warner Bros. Discovery: Σε ακρόαση από τη Γερουσία για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

oscars-new
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις και ανατροπές στις υποψηφιότητες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 16:12
paidon-agia-sofia_1601_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρίπη: Σε βαριά κατάσταση το 6χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Αγία Σοφία – Βελτιώνεται η υγεία του 3χρονου

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

olga_kefalogianni_2409_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Ψήφισα τη ρύθμιση για τη γονική μέριμνα μαζί με 179 βουλευτές, έκανα χρήση της για το συμφέρον των παιδιών μου»

1 / 3