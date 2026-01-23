ΕΡΤ: Νέα -από τα παλιά- βραδινή εκπομπή ετοιμάζεται για την ΕΡΤ1

Συντόμως, κατά εκτιμήσεις, στην Αγία Παρασκευή θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 κύκλος 31 εκπομπών με προσωρινό -όπως υποστηρίζεται στην κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ που αναρτήθηκε στη Διαύγεια- «Ένας κι ένας» μικτής παραγωγής.

Κύκλοι περι το Ραδιομέγαρο υποστηρίζουν πως πρόκειται για εκπομπή παραλλαγή εκείνης που «έτρεξε» για περίπου τρείς σεζόν με τίτλο «Αυτός και ο άλλος» και παρουσιαστές τους Θοδωρή Βαμβακάρη-Τάκη Γιαννούτσο.

Το «Ένας κι ένας» θα είναι, κρίνοντας από την προηγούμενη τηλεοπτική πρόταση του δίδυμου, βραδινό τοκ σόου με συνεντεύξεις ανθρώπων από τον χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των ΜΜΕ κλπ κλπ.

