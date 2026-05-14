Πώς η Κίνα αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Μια εμπιστευτική ανάλυση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών περιγράφει λεπτομερώς, σύμφωνα με τη Washington Post, πώς η Κίνα εκμεταλλεύεται τον πόλεμο στο Ιράν για να μεγιστοποιήσει το πλεονέκτημά της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών σε στρατιωτικό, οικονομικό, διπλωματικό τομέα, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν διαβάσει την έκθεση.

Η αξιολόγηση, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα για τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, και έχει προκαλέσει ανησυχία στο Πεντάγωνο σχετικά με το γεωπολιτικό κόστος της αντιπαράθεσης της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από τη διεύθυνση πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιεί αυτό που είναι γνωστό ως πλαίσιο «DIME» για να αξιολογήσει την αντίδραση της Κίνας στη σύγκρουση στο Ιράν μέσω τεσσάρων μέσων κρατικής εξουσίας: διπλωματικό, πληροφοριακό, στρατιωτικό και οικονομικό.

Αξιωματούχοι μίλησαν για τα ευρήματα υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν θέματα αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Κίνα έχει πουλήσει όπλα σε συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο, καθώς αγωνίζονταν να υπερασπιστούν τις στρατιωτικές τους βάσεις και τις πετρελαϊκές τους υποδομές από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρει η έκθεση.

Το Πεκίνο έχει επίσης βοηθήσει χώρες σε όλο τον κόσμο που αγωνίζονται να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, αφού οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ ώθησαν το Ιράν να κλείσει το Στενό του Ορμούζ, έναν διάδρομο για τη μεταφορά του ενός πέμπτου του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πόλεμος έχει επίσης εξαντλήσει τις ΗΠΑ από τεράστια αποθέματα πυρομαχικών που θα ήταν κρίσιμα σε μια πιθανή αντιπαράθεση με την Κίνα για την τύχη της Ταϊβάν, σημειώνει η έκθεση. Η σύγκρουση στο Ιράν, η οποία έχει οδηγήσει σε ζημιές ή καταστροφές αμερικανικού στρατιωτικού υλικού και εγκαταστάσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή, επέτρεψε στο Πεκίνο να παρατηρήσει πώς οι ΗΠΑ διεξάγουν πολέμους και να μάθει πώς να σχεδιάζει τις δικές της μελλοντικές επιχειρήσεις.

Η έκθεση σημειώνει ότι το Πεκίνο έχει ενσωματώσει δημοφιλείς επικρίσεις για τον πόλεμο στα δημόσια μηνύματά του, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «παράνομη». Η Κίνα επιδιώκει εδώ και καιρό να υπονομεύσει την εικόνα των ΗΠΑ ως υπεύθυνου διαχειριστή της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες και θεωρεί τη σύγκρουση με το Ιράν ως εμβληματική της απερίσκεπτης προσέγγισης της Ουάσιγκτον στις στρατιωτικές εχθροπραξίες.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε: «Οι ισχυρισμοί που λένε ότι η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί προς οποιοδήποτε έθνος εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι θεμελιωδώς ψευδείς».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «αποδεκάτισαν τις στρατιωτικές δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος σε 38 σύντομες ημέρες και τώρα στραγγαλίζουν ό,τι έχει απομείνει από την οικονομία τους με έναν από τους πιο επιτυχημένους ναυτικούς αποκλεισμούς στην ιστορία».

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η μεγαλύτερη μαχητική δύναμη στον κόσμο με απαράμιλλη ισχύ που επιδεικνύει όλος ο κόσμος», πρόσθεσε.

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας, Λιού Πενγκιού, δήλωσε ότι το Πεκίνο έχει δεσμευτεί να «προωθήσει την ειρήνη και να εργαστεί για την αποκλιμάκωση της κατάστασης». «Η επείγουσα προτεραιότητα τώρα είναι να αποτραπεί με κάθε τρόπο μια υποτροπή στις μάχες, παρά να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για να ρίξει λάσπη σε άλλες χώρες», είπε.

Ειδικοί δήλωσαν ότι το συμπέρασμα της έκθεσης παρέχει νέες πληροφορίες για την αντίδραση της Κίνας στον πόλεμο, όπως η παροχή όπλων σε συμμάχους των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα ενισχύει την αυξανόμενη συναίνεση ότι η σύγκρουση γέρνει την ισορροπία δυνάμεων υπέρ του Πεκίνου.

«Συνολικά, ο πόλεμος στο Ιράν βελτιώνει μαζικά τη γεωπολιτική θέση της Κίνας», δήλωσε ο Jacob Stokes, ανώτερος συνεργάτης στο Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια.

Η χρονική στιγμή της έκθεσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς ο Τραμπ ξεκινά πολυήμερες συναντήσεις στο Πεκίνο με στόχο την αναδιάρθρωση της σχέσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η σύνοδος κορυφής, η οποία αναβλήθηκε τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στο Ιράν, έρχεται καθώς οι απεσταλμένοι του Τραμπ αγωνίζονται να βρουν μια λύση που θα ανοίξει ξανά το στενό και θα επιλύσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η θέση του Τραμπ, στο εσωτερικό και παγκοσμίως, έχει αποδυναμωθεί λόγω της δυσαρέσκειας του κόσμου με τη σύγκρουση και της σημαντικής ζημιάς που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία, αναφέρει η εφημερίδα.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει την ιδέα ότι βρίσκεται υπό πίεση ή ότι χρειάζεται τη βοήθεια του Πεκίνου για να τερματίσει τον πόλεμο. «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καμία βοήθεια με το Ιράν. Θα τον κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ειρηνικά ή με άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το κλείσιμο του στενού αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την Κίνα, δεδομένης της εξάρτησής της από το πετρέλαιο του Κόλπου, αλλά η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών σημειώνει ότι η Κίνα έχει ξεπεράσει τις ελλείψεις λόγω της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της.

«Η Κίνα είναι η δεύτερη πιο μονωμένη χώρα στον κόσμο όσον αφορά την ενεργειακή κρίση, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ράιαν Χας, ειδικός σε θέματα Κίνας στο Ινστιτούτο Brookings.

Αυτό επιτρέπει στο Πεκίνο να κερδίσει φίλους στο εξωτερικό, είπε ο Χας.

«Η Κίνα παρουσιάζεται ως πάροχος λύσεων στην παροχή πρόσβασης σε καύσιμα αεροσκαφών και άλλα προϊόντα που είναι σε έλλειψη ως γέφυρα βραχυπρόθεσμα», είπε.

Από την έναρξη του πολέμου, το Πεκίνο έχει απευθυνθεί στην Ταϊλάνδη, την Αυστραλία, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες για να τις βοηθήσει να διαχειριστούν τις ενεργειακές τους ανάγκες και προσφέρει πρόσβαση σε τεχνολογία πράσινης ενέργειας κινεζικής παραγωγής ως μακροπρόθεσμη λύση.

«Αυτό δεν είναι αλτρουισμός», είπε ο Χας. «Είναι το Πεκίνο που εκμεταλλεύεται μια ευκαιρία να προκαλέσει διχόνοια μεταξύ της Αμερικής και των παραδοσιακών εταίρων της».

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ενεργειακών κρίσεων, η Ουάσιγκτον έχει αποστείλει αξιωματούχους σε όλο τον κόσμο και έχει συγκαλέσει έκτακτες συναντήσεις για να αντιμετωπίσει την έλλειψη. Αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δείξει ενδιαφέρον για μια τέτοια προσπάθεια.

«Αυτό έχει δημιουργήσει ένα άνοιγμα που το Πεκίνο εργάζεται για να καλύψει», είπε ο Χας.

Οι ελλείψεις πυρομαχικών είναι μια άλλη σημαντική δυναμική του πολέμου. Οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει τεράστιο αριθμό πυραύλων, βομβών και αναχαιτιστικών, πολλά από τα οποία είναι ακριβά και απαιτούν πολύ χρόνο για να παραχθούν, για να υπερασπιστούν το Ισραήλ και τους συμμάχους του Κόλπου από τις ιρανικές αντεπιθέσεις και να καταστρέψουν το οπλοστάσιο της Τεχεράνης.

Όπως έχουν αναφέρει προηγουμένως η Washington Post και άλλα μέσα ενημέρωσης, υπήρξε ιδιαίτερα αξιοσημείωτος αντίκτυπος στις περιορισμένες προμήθειες όπλων αεράμυνας Patriot και αναχαιτιστικών συστημάτων άμυνας μεγάλου υψομέτρου (THAAD), καθώς και πυραύλων κρουζ Tomahawk.

Η κατάσταση έχει αφήσει την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλους συμμάχους να ανησυχούν για την στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ και την ικανότητα της Ουάσιγκτον να παρέμβει σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

«Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανικής βάσης να αναπληρώνει γρήγορα τα πυρομαχικά και προσθέτει στις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τις αργές παραδόσεις», δήλωσε ο Στόουκς.

Δίνει επίσης στις φιλικές προς το Πεκίνο φωνές στην Ταϊβάν έναν λόγο να «επιβραδύνουν ή να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση για την στρατιωτική ενίσχυση της Ταϊβάν», δήλωσε ο Στόουκς. Οι υποστηρικτές της Ταϊβάν θεωρούν την ενίσχυση κρίσιμη για την αποτροπή του Πεκίνου.

Ο Παρνέλ αντέτεινε ότι το Πεντάγωνο «διατηρεί ένα βαθύ, ανθεκτικό οπλοστάσιο και την βιομηχανική ικανότητα που απαιτείται για την υπεράσπιση του έθνους μας, την προστασία των συμφερόντων μας και την αποτροπή οποιουδήποτε αντιπάλου».

Ο πόλεμος επέτρεψε επίσης στο Πεκίνο να διεκδικήσει ηθικό πλεονέκτημα έναντι της Ουάσινγκτον και να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταναγκαστική συμπεριφορά στην Ασία.

«Η Κίνα έχει ένα άνοιγμα για να παρουσιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια επιθετική, μονομερή δύναμη σε παρακμή, επειδή η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να σταματήσει τον εαυτό της από το να εμπλακεί σε αιματηρούς και δαπανηρούς πολέμους στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Στόουκς.

