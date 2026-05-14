search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 19:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.05.2026 18:05

Ισραηλινό θράσος: Ο Νετανιάχου κινείται νομικά κατά των ΝΥΤ – Δεν του άρεσε το άρθρο για την εκτεταμένη σεξουαλική βία κατά Παλαιστινίων κρατουμένων

14.05.2026 18:05
west_bank_new

Το Ισραήλ θα κινηθεί νομικά κατά των New York Times μετά από άρθρο που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική εφημερίδα στο οποίο γίνεται λόγος για εκτεταμένη σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ έδωσαν εντολή να κατατεθεί αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα γραφεία τους.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι η νομική ενέργεια λαμβάνεται «μετά τη δημοσίευση του Νίκολας Κρίστοφ στους New York Times ενός από τα πιο απεχθή και διαστρεβλωμένα ψεύδη που έχουν δημοσιευτεί ποτέ κατά του Κράτους του Ισραήλ στον σύγχρονο Τύπο, έχοντας επιπλέον την έγκριση της εφημερίδας».

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ως άρθρο γνώμης του έμπειρου δημοσιογράφου Νίκολας Κρίστοφ, βασίζεται σε μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από 14 άνδρες και γυναίκες που λένε ότι έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά για ένα «μοτίβο εκτεταμένης ισραηλινής σεξουαλικής βίας εναντίον ανδρών, γυναικών, ακόμη και παιδιών – που διαπράττονται από στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές του Σιν Μπετ και κυρίως από τους δεσμοφύλακες». Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «τίποτε δεν δείχνει ότι η ισραηλινή ηγεσία έχει δώσει εντολή για την διάπραξη των βιασμών».

«Ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων» βλέπει το Ισραήλ

Αντιδρώντας άμεσα μετά τη δημοσίευση, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε το δημοσίευμα καταγγέλλοντας μία «προσεκτικά ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων».

Το ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι ο Κρίστοφ βασίστηκε «σε μη επαληθευμένες πηγές που συνδέονται με δίκτυα που συνδέονται με τη Χαμάς» κατηγορώντας την αμερικανική εφημερίδα ότι επέλεξε «σκόπιμα» την ημερομηνία δημοσίευσης προκειμένου να «δυσφημίσει» μια ανεξάρτητη ισραηλινή έκθεση σχετικά με τη σεξουαλική βία που διέπραξε η Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.

Ομως, αναφέρεται σε έκθεση του Μαρτίου 2025 των Ηνωμένων Εθνών, που κατήγγελλε «την συστηματική προσφυγή εκ μέρους του Ισραήλ της σεξουαλικής, αναπαραγωγικής και άλλων μορφών έμφυλης βίας» μετά τον Οκτώβριο 2023.

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων είχε καταγγείλει τη συστημική, κυρίως σεξουαλική, βία, κατά των παλαιστίνιων δημοσιογράφων στις ισραηλινές φυλακές ανάμεσα στον Οκτώβριο 2023 και τον Ιανουάριο 2026.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν συλλάβει χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Παραιτήθηκε και ο υπουργός Υγείας, ένας από τους επίδοξους δελφίνους – Ποιοι άλλοι διεκδικούν τη… θέση του Στάρμερ

Άνοιξε πανιά για τη Γάζα ο τρίτος στολίσκος του Global Sumud Flotilla

Kάλεσμα Σι Τζινπίνγκ σε Αμερικανούς CEO: «Η πόρτα της Κίνας θα ανοίξει ακόμη περισσότερο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Xristodoulidis vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη και ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή – Δείτε live

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Συγκινεί η επιθυμία των γονιών της 16χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της 

gerapetritis saoudaravas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Σαουδάραβα ομόλογο του: «Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι καθολικός»

eopyy–new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΠΥΥ: Στα χέρια των αρχών τρία άτομα για απάτες με εικονικές θεραπείες και πλαστά παραπεμπτικά – Πώς δρούσε το κύκλωμα

haskel
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Οι σχέσεις μας με την Ελλάδα ανθούν», λέει η Ισραηλινή υφυπουργός Εξωτερικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 19:38
Xristodoulidis vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη και ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή – Δείτε live

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Συγκινεί η επιθυμία των γονιών της 16χρονης Μελίνας που έχασε τη ζωή της 

gerapetritis saoudaravas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Σαουδάραβα ομόλογο του: «Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο πρέπει να είναι καθολικός»

1 / 3