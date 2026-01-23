search
Χωρίς τη Φαίη Σκορδά σήμερα η έναρξη του «Buongiorno» – Τι είπε ο Ουγγαρέζος (Video)

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα (23/1) το Buongiorno, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναλαμβάνει τον ρόλο του οικοδεσπότη στο άνοιγμα της εκπομπής.

Ο δημοσιογράφος καλωσόρισε τους τηλεθεατές με χιούμορ και άνεση, εξηγώντας ότι η Φαίη Σκορδά θα βρεθεί κανονικά στη θέση της λίγο αργότερα.

«Είμαστε σύσσωμοι εδώ με τις απόψεις που ξέρετε ότι θα ακούσετε και αυτές που δεν ξέρετε ότι θα ακούσετε. Η Φαίη μας είναι εδώ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα βρίσκεται στη θέση της, όπως και εσείς. Καλημέρα σας» είπε, περνώντας σρη θεματολογία της εκπομπής.

Διαβάστε επίσης:

Μία στις δύο εκπομπές με υψηλή τηλεθέαση ήταν του Alpha την Τετάρτη (21/1)

«Γκάζωσε» ο Alpha χθες (21/1) και ήταν πρώτος σε τηλεθέαση

Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα: Καμπανάκι κινδύνου για την εμπιστοσύνη και την ελευθερία των ΜΜΕ στις ΗΠΑ (video)

Τσόκας (πρώην πολιτευτής «Νίκης»): Η Καρυστιανού «φαβορί για την πρωθυπουργία» μέσω μαθηματικών αναλύσεων

Πολιτική με εράνους, κυβέρνηση με παρακαλετά

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε τη 16χρονη αδελφή του

Μαχαίρωσαν 16χρονο στο Μαρούσι

Η ενόχληση της «στρατηγού» Διαμαντοπούλου για την κριτική στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

