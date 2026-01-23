Χωρίς τη Φαίη Σκορδά σήμερα η έναρξη του «Buongiorno» – Τι είπε ο Ουγγαρέζος (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα (23/1) το Buongiorno, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναλαμβάνει τον ρόλο του οικοδεσπότη στο άνοιγμα της εκπομπής.
Ο δημοσιογράφος καλωσόρισε τους τηλεθεατές με χιούμορ και άνεση, εξηγώντας ότι η Φαίη Σκορδά θα βρεθεί κανονικά στη θέση της λίγο αργότερα.
«Είμαστε σύσσωμοι εδώ με τις απόψεις που ξέρετε ότι θα ακούσετε και αυτές που δεν ξέρετε ότι θα ακούσετε. Η Φαίη μας είναι εδώ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα βρίσκεται στη θέση της, όπως και εσείς. Καλημέρα σας» είπε, περνώντας σρη θεματολογία της εκπομπής.
