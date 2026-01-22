«Γκάζωσε» ο Alpha χθες (21/1) και ήταν πρώτος σε τηλεθέαση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οριακή επικράτηση ανοδικών τάσεων κατέγραψε η Nielsen στην κούρσα τηλεθέασης της Τετάρτης. Ξαναπέρασε μπροστά ο Alpha με μέγεθος μεριδίου άνω του 15%. Αντιθέτως έχασε περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες το Mega και υποχώρησε στη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων.
Ανοδικά συνέχισε να πορεύεται ο ΣΚΑΪ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, περνώντας στην τρίτη θέση προτίμησης, στην οποία ήταν την προηγούμενη ημέρα ο ΑΝΤ1.
Δυναμική ίδια με εκείνη της Δευτέρας εμφάνισε το Star, η οποία πάντως δεν επηρέασε την κατάταξή του.
Η κάλυψη της κακοκαιρίας και των διεθνών εξελίξεων διαμόρφωσαν το μερίδιο του ΕΡΤNews στο 2,9% την Τετάρτη, καταγράφοντας αύξηση 0,6% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.
Διαβάστε επίσης:
Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα: Καμπανάκι κινδύνου για την εμπιστοσύνη και την ελευθερία των ΜΜΕ στις ΗΠΑ (video)
ALPHA: Οι πρωταγωνιστές του «Καποδίστρια» στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη – Μαζί και οι αθέατοι πρωταγωνιστές του Γιάννη Σμαραγδή
Ανθή Βούλγαρη: «Δεν γίνεται να ρίχνετε κατάρες όταν λέμε μια άποψη – Η κυρία Καρυστιανού δεν μπορεί να είναι στο απυρόβλητο» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.