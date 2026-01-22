search
22.01.2026 17:44

«Γκάζωσε» ο Alpha χθες (21/1) και ήταν πρώτος σε τηλεθέαση

22.01.2026 17:44
tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
credit: pixabay

Οριακή επικράτηση ανοδικών τάσεων κατέγραψε η Nielsen στην κούρσα τηλεθέασης της Τετάρτης. Ξαναπέρασε μπροστά ο Alpha με μέγεθος μεριδίου άνω του 15%. Αντιθέτως έχασε περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες το Mega και υποχώρησε στη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων.

Ανοδικά συνέχισε να πορεύεται ο ΣΚΑΪ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, περνώντας στην τρίτη θέση προτίμησης, στην οποία ήταν την προηγούμενη ημέρα ο ΑΝΤ1.

Δυναμική ίδια με εκείνη της Δευτέρας εμφάνισε το Star, η οποία πάντως δεν επηρέασε την κατάταξή του.

Η κάλυψη της κακοκαιρίας και των διεθνών εξελίξεων διαμόρφωσαν το μερίδιο του ΕΡΤNews στο 2,9% την Τετάρτη, καταγράφοντας αύξηση 0,6% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

