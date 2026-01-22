«Γκάζωσε» ο Alpha χθες (21/1) και ήταν πρώτος σε τηλεθέαση

Οριακή επικράτηση ανοδικών τάσεων κατέγραψε η Nielsen στην κούρσα τηλεθέασης της Τετάρτης. Ξαναπέρασε μπροστά ο Alpha με μέγεθος μεριδίου άνω του 15%. Αντιθέτως έχασε περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες το Mega και υποχώρησε στη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων.

Ανοδικά συνέχισε να πορεύεται ο ΣΚΑΪ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, περνώντας στην τρίτη θέση προτίμησης, στην οποία ήταν την προηγούμενη ημέρα ο ΑΝΤ1.

Δυναμική ίδια με εκείνη της Δευτέρας εμφάνισε το Star, η οποία πάντως δεν επηρέασε την κατάταξή του.

Η κάλυψη της κακοκαιρίας και των διεθνών εξελίξεων διαμόρφωσαν το μερίδιο του ΕΡΤNews στο 2,9% την Τετάρτη, καταγράφοντας αύξηση 0,6% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα: Καμπανάκι κινδύνου για την εμπιστοσύνη και την ελευθερία των ΜΜΕ στις ΗΠΑ (video)

ALPHA: Οι πρωταγωνιστές του «Καποδίστρια» στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη – Μαζί και οι αθέατοι πρωταγωνιστές του Γιάννη Σμαραγδή

Ανθή Βούλγαρη: «Δεν γίνεται να ρίχνετε κατάρες όταν λέμε μια άποψη – Η κυρία Καρυστιανού δεν μπορεί να είναι στο απυρόβλητο» (Video)