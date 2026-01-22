ALPHA: Οι πρωταγωνιστές του «Καποδίστρια» στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη – Μαζί και οι αθέατοι πρωταγωνιστές του Γιάννη Σμαραγδή

Στον βίο και την πολιτεία του Ιωάννη Καποδίστρια μα και στον «Καποδίστρια» όπως τον είδε ο Γιάννης Σμαραγδής, που προκάλεσε διχασμό στους σινεφιλ, αφιερώνει τους «Πρωταγωνιστές» (00,15,Alpha) του ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Ο Σταύρος επισκέφθηκε το σπίτι της Ελένης και του Γιάννη και συζήτησε με τον σκηνοθέτη και δημιουργό της ταινίας για την κοσμοθεωρία του αλλά και το μη ορατό -όπως ο ίδιος το αναφέρει- που καθόρισε την κινηματογραφική του ματιά.

Στην εκπομπή μιλάει και ο πολυσυζητημένος δάσκαλος Ρέικι, Γιώργος Κορνιλάκης, ο οποίος αποκαλύπτει τις τεχνικές που χρησιμοποίησε για να βγάλουν οι ηθοποιοί «τα καλύτερά τους στοιχεία».

Για τις τεχνικές χαλάρωσης αλλά και για την επιτυχία της ταινίας συζητούν με τον Σταύρο Θεοδωράκη ο «Καποδίστριας» Αντώνης Μυριαγκός και η «Ρωξάνδρα» Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.

Οι «Πρωταγωνιστές» ταξίδεψαν στο Ναύπλιο -στα σοκάκια που δολοφονήθηκε ο Κυβερνήτης- και με την βοήθεια της ιστορικού Χριστίνας Κουλούρη, ξεχωρίζουν ψέματα και αλήθειες από την ζωή και το έργο του Καποδίστρια.

