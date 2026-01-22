search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026
22.01.2026 13:36

ALPHA: Οι πρωταγωνιστές του «Καποδίστρια» στους «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη – Μαζί και οι αθέατοι πρωταγωνιστές του Γιάννη Σμαραγδή

22.01.2026 13:36
ROTAGONISTES_SMARAGDIS

Στον βίο και την πολιτεία του Ιωάννη Καποδίστρια μα και στον «Καποδίστρια» όπως τον είδε ο Γιάννης Σμαραγδής, που προκάλεσε διχασμό στους σινεφιλ, αφιερώνει τους «Πρωταγωνιστές» (00,15,Alpha)  του ο Σταύρος Θεοδωράκης.

Ο Σταύρος επισκέφθηκε το σπίτι της Ελένης και του Γιάννη και συζήτησε με τον σκηνοθέτη και δημιουργό της ταινίας για την κοσμοθεωρία του αλλά και το μη ορατό -όπως ο ίδιος το αναφέρει- που καθόρισε την κινηματογραφική του ματιά. 

Στην εκπομπή μιλάει και ο πολυσυζητημένος δάσκαλος Ρέικι, Γιώργος Κορνιλάκης, ο οποίος αποκαλύπτει τις τεχνικές που χρησιμοποίησε για να βγάλουν οι ηθοποιοί «τα καλύτερά τους στοιχεία».

Για τις τεχνικές χαλάρωσης αλλά και για την επιτυχία της ταινίας συζητούν με τον Σταύρο Θεοδωράκη ο «Καποδίστριας» Αντώνης Μυριαγκός και η «Ρωξάνδρα» Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη.

 Οι «Πρωταγωνιστές» ταξίδεψαν στο Ναύπλιο -στα σοκάκια που δολοφονήθηκε ο Κυβερνήτης- και με την βοήθεια της ιστορικού Χριστίνας Κουλούρη, ξεχωρίζουν ψέματα και αλήθειες από την ζωή και το έργο του Καποδίστρια.

trump_zelenskyy_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Άρχισε η συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

etad-1
ADVERTORIAL

Η ΕΤΑΔ εισφέρει το δικαίωμα επιφανείας επί του ακινήτου «Κτήμα Δηλαβέρη» στη North Star Entertainment

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νόμιζε ότι θα βγει ραντεβού με… 13χρονη, αλλά κατέληξε στο νοσοκομείο – Η «παγίδα», ο τραυματισμός και οι συλλήψεις

synergia-panel-sofia-zaxaraki
ADVERTORIAL

Διακυβέρνηση, κοινωνικό κράτος και θεσμοί στο επίκεντρο της παρουσίασης του νέου συλλογικού τόμου της Synergia

Smalltown Boy-5
ADVERTORIAL

«Smalltown Boy» του Μάνου Τζωράκη – Από 16 Φεβρουαρίου στο Θέατρο 104

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

1 / 3