ΑΝΤ1: «Συννεφιές» τηλεθέασης και «χημεία» έθεσαν εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» την Άννα Λιβαθυνού

Ένας σκεπτικισμός είχε αναπτυχθεί στο Μαρούσι λίγο πριν την ολοκλήρωση της προηγούμενης χρονιάς, ο οποίος διαδέχθηκε τον ενθουσιασμό του πρώτου καιρού με την ανανέωση της εκπομπής – σημαία «Καλημέρα Ελλάδα» από τη στιγμή που ο αείμνηστος Γιώργος Παπαδάκης είχε πάρει (νωρίτερα το καλοκαίρι) την απόφαση να μην ξυπνάει άλλο μές τη μαύρη νύχτα και να είναι σε ετοιμότητα υψηλού επιπέδου από τα χαράματα στην εκπομπή που εκείνος δημιούργησε καθιερώνοντας και την πρωινή ενημερωτική ζώνη στην ελληνική τηλεόραση.

Το καλοκαίρι ο σταθμός είχε καλύψει τη ρήτρα του Παναγιώτη Στάθη στη σύμβαση με το Open, μόλις δύο ε βδομάδες από την ανανέωση της συνεργασίας με το κανάλι της Παιανίας, για να αναλάβει την «Καλημέρα Ελλάδα» στην μετά Παπαδάκη εποχή.

Το φλερτ με την Άννα Λιβαθυνού εξάλλου, που είχε αξιοπρόσεκτη παρουσία τα προηγούμενα χρόνια στην εκπομπή «Πρωινή ζώνη» του Action 24 την οποία παρουσίαζε από κοινού με τον Γιώργο Κακούση εξελίχθηκε σε σχέση συνεργασίας.

Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο εν δυνάμει είχε τα φόντα να απογειώσει την εκπομπή και να κάνει τη μετάβαση στη νέα εποχή της. Πίσω από τις κάμερες επίσης υπήρξαν εκτεταμένες αλλαγές. Στην ουσία της πάντως η εμβληματική εκπομπή του ΑΝΤ1 και η μακροβιότερη της ελληνικής τηλεόρασης δεν άλλαξε. Επιτυχημένη συνταγή δεν την αλλάζεις.

«Γκελ» είχε ο Στάθης, «γκελ» και η Λιβαθυνού. Στην πορεία φάνηκε ότι τα δύο αυτά «γκελ» μάλλον δεν κατάφεραν να βρουν κοινό ρυθμό, ανεξαρτήτως επάρκειας και ικανοτήτων αμφότερων των παρουσιαστών. Το «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν εκεί, όμως- λέγεται πως -από καιρό κάτι είχε αλλάξει και αποτυπωνόταν στις τηλεθεαματικότητες.

Στο τραπέζι των συζητήσεων εξετάστηκαν διάφορα. Προκρίθηκε, όπως λέγεται, σχέδιο ήπιων αλλαγών όπως για παράδειγμα να πλαισιώνουν τους δύο παρουσιαστές, ad hoc ρεπορτερ της εκπομπής και του σταθμού όταν το απαιτεί το θέμα που έχουν κάνει. Εξετάστηκε και μια εκδοχή επικουρικής συμπαρουσίασης από δημοσιογράφους του ΑΝΤ1 σε τομείς (πχ οικονομία, εργασιακά, διεθνή).

Θρυλείται ότι στο Μαρούσι αποφάσεις είχαν ληφθεί και ότι επρόκειτο να γίνει με τυπικότητα σχετική ενημέρωση για νέο μοντέλο παρουσίασης με αφετηρία τη Δευτέρα. Πλην όμως νομοτελιακά κάτι που ξέρουν/γνωρίζουν δύο παύει να είναι μυστικό. Στην τηλεοπτική πιάτσα από την αρχή της εβδομάδας άρχισε να «κυκλοφορεί» η επικείμενη αλλαγή στην παρουσίαση της εκπομπής.

Εν τέλει οι εξελίξεις πρόλαβαν τις… εξελίξεις. Χθες, όπως εκ των υστέρων διαπίστωσαν σήμερα πρωί- πρωί οι τηλεθεατές, η Άννα Λιβαθυνού ήταν στην παρουσίαση της «Καλημέρα Ελλάδα» για τελευταία φορά.

Παραμένει– έτσι φαίνεται για την ώρα- στο δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού- και λόγω σύμβασης- και εξετάζεται από κοινού η αξιοποίηση της- πιθανόν με άλλη εκπομπή;- στον τομέα Ενημέρωσης του ΑΝΤ1.

