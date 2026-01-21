search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 22:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 21:05

Το BBC ανακοίνωσε «στρατηγική συνεργασία» με το YouTube για να διευρύνει το κοινό του

21.01.2026 21:05
bbc_logo

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός κολοσσός της Βρετανίας, το BBC, ανακοίνωσε σήμερα πως σύναψε μια «στρατηγική συνεργασία» με την πλατφόρμα YouTube, ιδιοκτήτρια της holding Alphabet (Google), προβλέποντας κυρίως νέα προγράμματα που θα στοχεύουν σε νεανικά ακροατήρια και σε επιπρόσθετα έσοδα.

«Αυτή η πρωτοποριακή σύμπραξη θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε με το κοινό υπό νέες μορφές», δήλωσε ο Τιμ Ντέιβι, ο γενικός διευθυντής του BBC, σε ένα δελτίο Τύπου.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται οι οικονομικές λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, η οποία λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη περίοδο για το BBC.

Ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις από τις συντηρητικές φωνές και την ακροδεξιά για τη φερόμενη μεροληψία του και μια μήνυση για δυσφήμιση στις ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ζητά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση.

Αυτή η σύμπραξη με το YouTube εντάσσεται στη στρατηγική του BBC που στοχεύει να «εγγυηθεί πως όλα τα περιεχόμενα του BBC θα είναι προσβάσιμα σε όλα τα κοινά, όπου κι αν βρίσκονται», υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου.

Το YouTube χρησιμοποιείτο ως πρωταρχική πηγή ενημέρωσης σε βίντεο από το 23% των ηλικιών 18-24 ετών και 25% στους 35-44 ετών, σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη το 2024 σε 47 χώρες από το ινστιτούτο Ρόιτερς.

Η νέα συνεργασία προβλέπει κυρίως τη δημιουργία νέων καναλιών που θα προτείνουν καινούργια και ήδη υπάρχοντα ντοκιμαντέρ του BBC, όπως και επτά διαφορετικά κανάλια για παιδιά.

Αναφορικά με την επικαιρότητα, το BBC υπόσχεται για την πλατφόρμα της Google «καινοτόμες» αφηγηματικές μορφές. Σκοπεύει επίσης να προωθήσει στο YouTube τα εμβληματικά προγράμματα των δικτύων του.

Διαβάστε επίσης:

«Γκολ» τηλεθέασης από τον Ολυμπιακό την Τρίτη (20/1)

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερν Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Ολική επαναφορά με ψηφιακό εκσυγχρονισμό και σχέδιο για επανατοποθέτηση στον ανταγωνισμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gavin newsom 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

nantia_giannakopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΠΑΣΟΚ – Σειρά παίρνει η Νάντια Γιαννακοπούλου

venezuela-gynaika
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκδήλωση αλληλεγγύης σε Κούβα, Βενεζουέλα

agalma ronaldo fotia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα (Video)

vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Καβγάς λόγω πρότασης του προεδρείου να συντομεύσει η διαδικασία με περικοπή των ομιλητών – «Λογοκρισία, μια γαλαρία αποφάσισε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 22:33
gavin newsom 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

nantia_giannakopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΠΑΣΟΚ – Σειρά παίρνει η Νάντια Γιαννακοπούλου

venezuela-gynaika
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκδήλωση αλληλεγγύης σε Κούβα, Βενεζουέλα

1 / 3