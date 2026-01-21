Το BBC ανακοίνωσε «στρατηγική συνεργασία» με το YouTube για να διευρύνει το κοινό του

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός κολοσσός της Βρετανίας, το BBC, ανακοίνωσε σήμερα πως σύναψε μια «στρατηγική συνεργασία» με την πλατφόρμα YouTube, ιδιοκτήτρια της holding Alphabet (Google), προβλέποντας κυρίως νέα προγράμματα που θα στοχεύουν σε νεανικά ακροατήρια και σε επιπρόσθετα έσοδα.

«Αυτή η πρωτοποριακή σύμπραξη θα μας βοηθήσει να συνδεθούμε με το κοινό υπό νέες μορφές», δήλωσε ο Τιμ Ντέιβι, ο γενικός διευθυντής του BBC, σε ένα δελτίο Τύπου.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρονται οι οικονομικές λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας, η οποία λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη περίοδο για το BBC.

Ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με επικρίσεις από τις συντηρητικές φωνές και την ακροδεξιά για τη φερόμενη μεροληψία του και μια μήνυση για δυσφήμιση στις ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που ζητά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημίωση.

Αυτή η σύμπραξη με το YouTube εντάσσεται στη στρατηγική του BBC που στοχεύει να «εγγυηθεί πως όλα τα περιεχόμενα του BBC θα είναι προσβάσιμα σε όλα τα κοινά, όπου κι αν βρίσκονται», υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου.

Το YouTube χρησιμοποιείτο ως πρωταρχική πηγή ενημέρωσης σε βίντεο από το 23% των ηλικιών 18-24 ετών και 25% στους 35-44 ετών, σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη το 2024 σε 47 χώρες από το ινστιτούτο Ρόιτερς.

Η νέα συνεργασία προβλέπει κυρίως τη δημιουργία νέων καναλιών που θα προτείνουν καινούργια και ήδη υπάρχοντα ντοκιμαντέρ του BBC, όπως και επτά διαφορετικά κανάλια για παιδιά.

Αναφορικά με την επικαιρότητα, το BBC υπόσχεται για την πλατφόρμα της Google «καινοτόμες» αφηγηματικές μορφές. Σκοπεύει επίσης να προωθήσει στο YouTube τα εμβληματικά προγράμματα των δικτύων του.

